〔港报社评〕治港理念易有,畅顺施政难得--星岛日报9月29日

政务司司长唐英年正式辞职,令明年行政长官选举局势日趋明朗.无论到时具体角逐人数多少,相信都会是一个有竞争的选举.虽然特首投票权在1,200名选举委员手中,但为了增加上台执政的公信力,竞选运动肯定会面向全体港人,尽量同时争取选委与民意的支持.

施政管治有不同理念,近代粗略可分为两种模式,反映背後两种不同的公共管治理念.其中一种是蓝图式发展.政府有宏伟的施政计画,大刀阔斧改变社会,步向美好光明前景.这个管治理念的发挥,其中一个方式会接近社会主义的大政府和计画经济.另一种管治理念,则偏向回应市民及社会的发展趋势,因势利导,进行渐进式的改良,这是西方政府较多见的运作模式.

宏图大计,往往激动人心,彰显施政魄力,不过,落实过程要面对较多不明朗的风险.渐进改良稳步调整,不足处是有时欠缺远见.回归以来,香港历经三届政府的管治,曾经试过有长中短期发展兼顾的宏图,令市民有不同的体验.

选举政治中,候选人往往会描绘出非常吸引人的理想社会,承诺消减贫富悬殊,人人做业主,全民有退休保障.问题的核心,必须有天时地利人和的实际条件配合,一些理念上的蓝图,究竟有多大的可行性?提出这样蓝图的人,有没有足够能力去兑现?当理想无法变成现实,付出的代价又是甚麽?前事不忘、後事之师,香港回归的历史虽短,但社会的经历已令到市民有了深刻体会.一向进取不忘务实的香港人,自然能够总结经验,知道哪一类型的特首最能符合社会需要.