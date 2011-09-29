〔港报社评〕香港需要怎样的下任特首?--明报9月29日

政务司长唐英年昨日辞职、即时休假,他虽然没有明确表示会参选下任特首,不过,从其言辞举措及部署,他距离宣布参选,应该只有一步之遥.较早前,行政会议召集人梁振英已经表明辞职备选,所以,唐梁对决成为定局.近期,政商界个别人士相继公开支持心仪人选,这类表态无可厚非,不过,表态式归边以外,若总结回归以来成败得失,理出应兴应革之事,在社会开展广泛而深入讨论,然後对应参选人的理念、政纲、领导和个人能力等,得出哪一名参选人较适合领导香港的结论,可能更合情理.若能按此进路,则是透过选举凝聚共识、统合社会意志,有利下任特首施政的途径.下任特首两大任务:

首先,下任特首要负起管治香港的重责大任,要做到切实有效领导,带领香港在政治、经济、社会、民生各方面发展,证诸董建华和现在的曾荫权,他们所面对施政举步维艰困境,下任特首需要有破有立,才可以避免重蹈董曾二人的覆辙.

其次,下任特首在民主进程,起着承前启後作用.正常情况下,下任特首应该是2017年首次特首普选的候选人,若竟然并非如此,则显示香港未来5年要历经折腾.所以,未来5年是转折点,下任特首若政绩斐然,深得民心,未来5年是助跑,香港民主进程会平顺一点,若结果往相反方向发展,则发展就难以逆料.所以,下任特首人选,从回归14年香港所面对的问题找答案,最具客观检验准则,而透过找答案的过程,各方都有机会参与和表达取向,我们认为这是补充小圈子选举不足的适当互动.