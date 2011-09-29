〔港报财经评论〕个股飘忽应知进退--信报9月29日

个股飘忽应知进退/陆文

港股昨天调整至18,000点水平徘徊,被区内股市比下来,期指结算日前夕有掉期活动,一批内银股及中移动(0941.HK)受压,但早前急跌的消费股有不俗反弹,随着大市受制于预期的18,200/18,500点阻力区,短期不少超卖股份应有不错反弹空间迎接季结,一向已指出恒指表现并不完全代表个别股份走势,令现水平属短线炒股不炒市,目前应非上佳入货时机,对中线投资者却可利用季结这技术因素,沽出年内难看好的板块股份,亦可在适当水平换入可中线持有的优质股,特别是一些处于行业周期谷底者,亦不妨部署收集,目前太多基金的趋势是"保职位"投资法,只有今天并无明天,与一般小投资者的羊群心态相若,令人怀疑其高薪厚职的实际价值呢.

市场对希腊债务疑虑挥之不去,今明两天芬兰与德国国会将就通过EFSF投票,无疑应可顺利过关,但投资者可从结果分析执政者能否获强力支持,以配合欧盟扩大EFSF规模,特别是德国总理正面对党内反对声音增加,有机会最终辞职引发的不明朗风险,可预期这个涉及太多成员国的组织如何迅速解决欧债难度大,而这不明朗因素一日未消减将令投资者却步.当然,在未来一段漫长的熊市周期下,乐观者寄望这个被视为无解决方案的问题可不断被拖延,日後有违约的冲击亦明显淡化,并为投资市场不断带来好淡的短暂冲击.另一个变数来自中国,面对货币紧缩政策下容易引发资金链断裂及信心危机,近周已见人行数度向市场注资,第四季会否在资金危机重灾区作定向式放宽,包括容许中国地方政府自行发债融资等,可为投资市场带来短线起伏藉口.

恒指在8月5日确认"真"死亡交叉的中线指标後,将进入一段漫长才有见底的调整期,期内终极一跌的日子大约在明年第二季才出现的机会不低,亦是困扰短线投资者的主要元素,配合技术走势即上述欧债一拖再拖,全球经济往往在衰退危机爆破前即见有形之手提供稳定作用,对投资者要经历漫长时间考验,远较急跌见底後好转难受得多.季结前的粉饰橱窗及补沽主导个股表现波动,炒粉饰活动要了解个股幕後意向及能耐,部分将在本周反覆造好,但亦有留待最後一刻才作冲刺,期间上落波动大,昨天濠赌股如银河娱乐(0027.HK)、金沙中国(1928.HK)与澳博(0880.HK)均有表现,汽车股反弹,以华晨中国(1114.HK)升13.1%最突出,是受惠渣打调升评级,但股价已升逾目标价6.74港元呢.超卖的吉利汽车(0175.HK)亦有7.1%升幅,较意外是近日急跌的思捷(0330.HK)却获瑞信指这间四年市值跌逾90%的企业,可能吸引私募基金进行收购重组,刺激股价急弹12.4%,不少沽空盘被迫补仓,却利于反弹减持呢.事实上,不少明显属粉饰橱窗活动者可趁高减持,谨记博反弹是短线行为呢.其馀受惠黄金周的零售股表现荣辱互见,却不失为寻宝短线对象.

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市场信心不易捉摸/苏子

道指自7月中旬高见12,751点後,并于约三周时间急挫至上月9日的10,606点低位才能止跌回稳,期间急挫2,145点子或17%.随後道指虽然反弹逾千点,但整体走势其实主要在10,700点至11,500点间大上大落,暂时全无趋势可言.虽然期间道指曾突破上述波动区域,但亦只是假突破而已.例如道指在上周四曾低见10,597点,略为下破上月9日的10,606点低位,幸而破位後道指随即止跌回升,到收市时已回升至10,734点,较上述10,597点低位大幅反弹137点或1.3%,再次返回上述的波动区域内,而道指近一个月来这种大上大落的波动市况,却正正反映市场情绪的急剧变化.

留意目前股市内欠缺的并不是资金而是信心.因此,只要市场信心不足,令避险情绪急升,大量资金便自股市转往避险资产如美债及美元上避险,使股市可以一下子急挫.反之,若信心回复过来令避险情绪降温,资金便会重投股市怀抱,使股市可以瞬间自低位急升.不过,市场信心这种东西,一般小投资者投资者实在不易捉摸掌握,故一般小投资者投资者所采取的策略,往往是见升便追买,见跌便追沽,并在入市後当市况突然逆转时要果断地作出止蚀的策略.不过,这种炒作方式其实困难非常,而且赌博味道极重,故参与炒作的人亦会倍感压力,从而影响炒作的表现,经验不足者因此难免以输钱收场.即使有经验者,部分亦会在经过连番买卖後,出现输赢不多,即得个"桔"的结果,最大赢家反而是那些赚取佣金的经纪商.既然如此,何不选择在如此波动赌味极重的市况里暂作壁上观,不要强行入市炒作?

目前市场焦点落在欧罗区能否扩大欧洲金融稳定基金的规模上.即使EFSF规模可以被扩大,但欧债危机并不会因此而得到解决,最多只能暂时令目前高涨的避险情绪稍为回落,美元因此得以自高位回软,而道指以至环球股市则有望进一步反弹而已.但更重要的是,近两个交易天美元已自高位回落,股市亦已自低位反弹,因市场走势正在反映扩大EFSF规模今天将在德国国会通过.但若然真的通过,市场会否因为好消息出现後而获利回吐,使美元重拾升势,而环球股市则全面转弱?评级机构标普已作出警告,若加大EFSF规模,不排除会影响欧罗区的评级,故届时市场要炒美元上升及股市下跌,可以说是不愁没有藉口.技术上看,道指在8月份及上周四所造的低位在略破200周SMA支持後便强力反弹.故200周SMA可视为道指的短期重要好淡分水岭.如今天德国国会通过扩大EFSF规模後股市先升後跌,到明天收市时道指已跌穿200周SMA支持及近期波动区底部,料稍後道指将再下挫并下试10,000点心理关口,美汇指数则上试80关口.