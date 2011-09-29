〔港报财经评论〕内地政策松动两个契机--经济日报9月29日

内地政策松动两个契机/林瑞芬

长城证券最近就探讨过有关问题,中国内地政策松动之窗会何时打开第一种情景可能是,"欧债危机"失控,欧美经济步入二次探底状态.国内小衰退,通胀回落无期,衰退程度成为政策首选关注点.中国政府为平抑政策超调的严重後果,避免2008年的紧缩教训,提前对货币政策进行微调,将货币紧缩政策放松.这种情形类似于2010年4-11月的情形,从时间上看,11月底召开的中国经济工作会议可能出现新变化.第二种情景是,"欧债危机"受控,但风险转向长期化,潜在危机年内得到化解.惟国外经济体重新输入流动性後,但CPI回落过程有可能一波三折,政策观察窗口延续至年底.年底之前,宏观调控政策依然倾向于治理通胀、通过经济增速下行解决房价、物价问题,积极推进新旧产业的转型升级,只要经济条件配合,才是政策放宽之时.

9月行将结束,亦标志第三季的结束,总括恒指在第一季由高点至低点跌浪累计跌了2,311点,到第二季又累跌2,960点,到第三季更厉害,季初跌到季尾,最高点至低点曾不见5,822点,跌完未会否在第四季来个似样点的技术反弹浪再跌.若凭空想像,也不排除此可能性,事关19,000失守後,已成明显技术阻力位,在近月全城看淡情况下,微观熊证集结近19,000,要将熊证"打靶",来个神奇反弹会是大鳄乐意为之的事.是否可行?就要看实欧债问题会否有特殊利好消息配合.相反,德国企硬不以重招救市,希债迟早违约,违约前若其他欧洲银行又未能筑好防火墙,那将无可避免地再令全球深陷信贷危机,届时港股势必重挫,逐级下探支持位,正如早前预计,17,000只是初步支持,失守向下试16,000、15,000,大关以对数图中长期升轨论约至12,500才见有力支持.展望第四季至明年初,港股发展仍步步惊心.

要判断港股今年跌浪何时可确认见真正底,不是单靠甚麽PE值、PB值,还要从市场因素观察,可以参考所谓"浴缸理论".股海传统智慧有所谓"浴缸理论",顾名思义是指当股市进入熊市期间,不同质素的股份均会出现"论资排辈"式的下跌.当然,质素较差的三、四线细价股将呈现第一波下泻,最先向下沉底,然後股海大恶浪就卷向中价股、基金股之类,待市场90%以上股票均跌去超过50%或更深之後,最後一浪大跌就会由大价优质蓝筹股被抛售,直至连大价股也遭基金大户狠狠地无理"洗仓"後,熊市才会走完.

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人民币急升,航空股受惠/余少文

国指能否继续反弹,仍要取决多个因素,尽管欧债危机似有曙光,但按照近年欧债危机发展走势,危机和曙光总是轮流出现,外围市况也会急跌後略为反弹,然後再急跌,故股民短线入市要小心.尤其国企沽空额持续回升,中国石油(0857.HK)、建设银行(0939.HK)、中国平安(2318.HK)、中国人寿(2628.HK)仍然是沽空重灾区,建行过去五日沽空额维持在3.8亿至6.1亿港元区间.一直相信国指可以在第四季好转,但瑞银证券却指中国中国内地股市估值平是幻觉,A股最乐观是在第四季震荡筑底.相信H股跟A股是唇亡齿寒关系,A股低沉,H股难有起色,特别是人民币昨日再创汇改後新高,或可提高大市反弹空间.

虽然近日出现人民币NDF贬值现象,不排除是资金避险因素而买入美元所致.但人民币中间价并没有受影响,昨日进一步上升,昨日突破6.37关口,1美元兑6.3623元人民币,较上日升137点子,似乎反映中国在欧债危机和美国经济不振下,继续让人民币升值.其实,美国参议院一个跨党派小组,日前推出针对人民币汇率的提案,希望加强美国对汇率的监控.法案一旦通过,将使美国财政部面临更大压力,对汇率操纵国作出判断,及采用贸易法作为反击武器,以弥补汇率给美国制造业带来的损失.而过去,每每出现相关中国操纵人民币汇率提案,人民币多会加快升值,不排除人民币短期仍有升值空间,尤其可缓和中国中国内地通胀压力,甚至乎加快人民币国际化进程.

人民币升值下,航空股最受惠,汇兑收益得以上升,从而提高盈利表现.而一些靠进口原材料的公司也同样可以受惠,如纸业股、钢铁股、化工股等,成本可望减轻,故上述受惠股昨日多逆市上升.当然,美国提出针对人民币汇率提案下,相信人民币在第四季会继续升值,东方航空(0670.HK)、中国国航(0753.HK)和南方航空(1055.HK)应该有机会跑赢大市.另外,下周是国庆黄金周,中国中国内地股市休市,但人民币升值或可刺激居民更多在境外消费,故一些香港消费股或可受惠,股民也可留意及坐顺风车.