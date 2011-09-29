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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 09:01 BJT

《香港报摘》--信报9月29日

* 头版头条:

--有研究机构发表报告称,全球最大的互惠基金公司之一的美国富达投资涉嫌于2009年6月就超大现代(0682.HK)进行内幕交易.

* 其他:

--港股在结算日前行情反覆,周三全日成交733亿港元,沽空金额95亿,占大市成交高达13%,沽空比是2008年6月12日以来最多.

--有关调研显示,八成受访的香港人拥有1-3张信用卡,每月平均信用卡总消费为6,610港元,较去年同期上升28%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 毕晓雯; 审校 曾祥进

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