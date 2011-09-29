《香港报摘》--信报9月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--有研究机构发表报告称,全球最大的互惠基金公司之一的美国富达投资涉嫌于2009年6月就超大现代(0682.HK)进行内幕交易.
* 其他:
--港股在结算日前行情反覆,周三全日成交733亿港元,沽空金额95亿,占大市成交高达13%,沽空比是2008年6月12日以来最多.
--有关调研显示,八成受访的香港人拥有1-3张信用卡,每月平均信用卡总消费为6,610港元,较去年同期上升28%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 毕晓雯; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。