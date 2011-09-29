《香港报摘》--其他报纸重要消息9月29日

* 明报

--面对近期市况急剧波动,香港金管局助理总裁戴敏娜昨日撰文提醒投资者,近期不少银行向客户提供融资安排投资Accumulator(累计股票期权),一旦面对股市大幅下跌,可能需要面临巨额亏损.

--新世界系的新创建(0659.HK),昨日公布2011财年业绩,全年纯利录得46.3亿港元,按年上升15%.执行董事曾荫培在业绩会上表示,未来投资策略将专攻内地,倾向道路及水务业务,目前已预备4亿港元用以收购新项目.

--有银行界代表指出,由于现时银行的人民币无出路,若能与金管局进行人民币货币互换,则可解决业界资金短绌情况.金管局回应指出,银行有责任管理资金的流动性,当局并不适宜为银行设立有关安排,让银行把过剩的人民币转换成美元或港元.

--第三季季结在即,中港两地资金抽紧.渣打(STAN.L)(2888.HK)香港中小企部门人士透露,今年渣打批出的贷款额急升,为保持贷存比率稳定,公司也要吸纳中小企的现金存款,最近下旨要客户经理向企业介绍2.2厘高息优惠,只需存入最低50万港元,便能享有2厘至2.2厘的存息,存款期可以短至2星期至6个月.

* 星岛日报

--愈来愈多大股东及管理层入市增持,除了长和系主席李嘉诚与新地(0016.HK)郭氏家族外,大型红筹企业母公司也出手.昨天公布的上市公司股权披露显示,中国海外(0688.HK)与上实(0363.HK)的母公司已先後于上周五及本周一入市增持.

--刚公布全年业绩的天溢果业(0756.HK)宣布,旗下附属公司万华中国拟以3.9亿港元为代价,向独立卖方魏志恒收购从事蔬果加工及销售的Global One Management全部股权,并会以向卖方配发约1.77亿股支付.

* 文汇报

--中视金桥(0623.HK)宣布香港子公司已于8月正式投入运作,现在正与数个本港客户洽谈合作的可能性.

* 大公报

--建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长郭树清认为,中国更快地令人民币升值,以减少外汇储备的积累,他同意现时每年5.5%的升值速度比较合理.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.