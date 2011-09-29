〔香港金融〕证券及衍生产品市场全日暂停交易,受8号台风影响(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增天文台最新警告)
路透香港9月29日电---香港天文台周四发出最新警告称,8号东南烈风或暴风信号,现正生效,料8号台风将在日间大部分时间维持.受此影响,香港交易所证券及衍生产品市场全日暂停交易.
港交所市场此前已暂停上午交易.
港交所(0388.HK)稍早通告曾称,如果8号或以上台风讯号于中午12时仍然生效,证券及衍生产品市场将会全日暂停交易. (完)
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--记者 黄运涛; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。