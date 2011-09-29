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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 11:12 BJT

〔香港金融〕证券及衍生产品市场全日暂停交易,受8号台风影响(更新版)

(新增天文台最新警告)

路透香港9月29日电---香港天文台周四发出最新警告称,8号东南烈风或暴风信号,现正生效,料8号台风将在日间大部分时间维持.受此影响,香港交易所证券及衍生产品市场全日暂停交易.

港交所市场此前已暂停上午交易.

港交所(0388.HK)稍早通告曾称,如果8号或以上台风讯号于中午12时仍然生效,证券及衍生产品市场将会全日暂停交易. (完)

欲浏览港交所公告全文请点击(here)

--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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