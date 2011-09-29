〔人民币汇率〕兑美元一度跌停,中国出口增长将放缓言论加深市场忧虑

* 人民币/美元于中国银行间市场一度触及跌停

* 受欧债危机及中国出口放缓的双重影响

* 人民币中长期向好走势未变

* 境内外汇差明显套利空间加大

记者 毕晓雯

路透香港9月29日电---欧洲主权债务危机能否解决的不确定性,令投资者寻求避险需求越来越大,连一向坚挺的人民币也成为抛售对象.特别是受中国官方"未来几月中国出口将放缓,但不意味人民币会走软"表态的影响,市场担忧反而有所加剧.

周四早盘,中国外汇交易中心人民币/美元CNY=CFXS一度触及中国央行设定的跌幅限制,报6.3983,较中间价CNY=PBOC6.3665元下跌0.5%;而离岸市场CNY=W报价也一度快速下挫,较昨日跌逾300个点子,报6.4670.

"欧债危机如何解决谁也没谱,避险需求也影响了国内投资者的情绪,客盘的美元买盘很急,"中国一国有大型银行交易员表示.

该交易人士指出,欧洲债务危机悬而未决,国内经济增速放缓且出口增速下滑却成为事实,导致寻求避险的投资越来越多,越来越快.

中国商务部副部长陈健周二在日内瓦一个会议间隙告诉路透,今年剩馀几个月中国出口增长可能放缓,但并不意味着人民币会走软.[ID:nCN1992451]

但显示官方意图的人民币/美元中间价仍然坚挺,释放中国央行维稳的信号.继昨日创出2005年汇改後的新高6.3623後,今天则继续高企在6.3665.人民币兑美元今年以来已累计升值逾3%.

近日美国再度施压中国加快人民币升值的步伐.美国白宫周三表示,正在"评估"参议院有关人民币汇率的提案,此前一共和党参议员要求白宫对该提案表明立场.白宫发言人Jay Carney称,"让中国人民币进一步升值是我们共同的目标."[ID:nCN1994081]

一直以来,中国学者呼吁放宽人民币/美元波动区间的呼声很高,认为有助于人民币汇率弹性加大.按央行目前规定,人民币/美元每日上下波幅不能超过中间价的0.5%.

**境内外套汇空间明显**

而离岸市场人民币/美元即期价格更显疲弱.以目前6.4600的报价计算,与境内的汇差高达640个点子,套利空间明显.

而一年期NDFCNYNDFOR=则报6.3900/80元,与境内市场的同期限远期报价CNYFWDOR=6.3285/6.3380的汇差也超过600个点子.

市场中的交易人士指出,套汇空间的存在一直是投机资金追逐的目标.但与欧债危机爆发前不同,此次是美元在离岸市场比在中国市场显得更贵,会吸引套利操作的机构将境内美元输往境外.

香港市场一交易人士表示,中国外汇储备高达3.2万亿美元,供应源源不断;而且人民币长期看必然是升值,一旦这种套汇交易不存在,或者逆转,则又会加剧境内市场的人民币升值压力.

由于人民币跨境贸易结算规模的不断扩大,从理论上说,套汇交易的企业及投资者也必定越来越多.(完)