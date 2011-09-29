《人民币汇率分析》做空中国势力里应外合,抛售人民币至罕见跌停

* 人民币/美元即期交易罕见跌停

* 受欧债危机及中国经济放缓双重影响

* 看空中国势力扩容,套利交易推波助澜

* 人民币升值压力仍是长期趋势

记者 毕晓雯/钟华

路透香港/北京9月29日电---人民币兑美元中间价连续居于高位,但市场实际走势却与官方风向标相左,疲弱下挫甚至出现罕见跌停.显示中国境内也有越来越多的投资者正受到海外做空中国势力的影响,加入购入美元以求避险的队伍中.

分析师们指出,由于离岸市场对美元的避险需求更旺,已导致离岸人民币/美元的价格出现严重扭曲,远比境内人民币/美元的价格低,因此产生较大的汇差.而这一套利空间的存在,将吸引投资者在境内市场买入美元,从而加大人民币的抛售压力.

"海外对中国经济硬着陆的担忧的确是越来越重,不排除这是境内市场美元需求大增的原因之一."渣打银行(中国)宏观分析师李炜称,"而套利交易的存在,也是推动力之一."

海外不可交割市场(NDF)CNYNDFOR=已连续数周出现人民币的贬值预期;中国主权债务信用违约互换(CDS)的报价<0#CDSSOVASC=R>也不断上涨.这些信号都显示,投资者对中国的风险偏好正在不断下降.

光大银行宏观分析师盛宏清认为,NDF市场的走势显示做空中国的势力正在积聚第二波力量,第一波则以上半年做空中国民企为代表.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期收跌0.5%,为罕见跌停价,报6.3983.而同期离岸市场的现货价CNH=则报6.4780/830元.其间的汇差约800个点子.若以买入1,000万美元的成交计算,在中国境内就要少花80万元人民币.

如此高的价差,令同时在境内外经营的跨国企业轻而易举的可以实现套利交易.市场人士就介绍,跨境套利交易早就存在,只不过以前是人民币升值,这次是人民币贬值,换了个方向而已.

北京一银行交易员表示,如果人民币中间价随着即期汇价走低,考虑到海外美元强势及节日期间的美元需求,不排除境内人民币即期汇价会走出更大的跌幅,形成快速落体下跌的态势,从而会加剧资本流出,影响市场的稳定.

中国政府显然不会袖手旁观.除了中间价连续高企透露央行的政策意图.过去对升值有所顾虑的商务部的最新评论也耐人寻味.商务部副部长陈健周二在日内瓦告诉路透,今年剩馀几个月中国出口增长可能放缓,但并不意味着人民币会走软.[ID:nCN1992451]

**套利驱动,内外合流**

此次海外人民币的价格扭曲,则是套利产生的根源.由于受欧洲主权债务危机的影响,海外市场的对冲基金、投机资金纷纷撤离人民币抢购美元,导致海外美元价格远远高过境外.

而欧元区债务危机的解决无望,也加重了境内投资者的避险需求.一家大型中资银行的交易人士表示,欧债危机如何解决谁也没谱,避险需求也影响了国内投资者的情绪,客盘今年的美元买盘很急.

"有人民币升值预期的时候,是在海外买美元,在中国境内卖美元,现在就是换了个方向而已."平安证券债券研究主管石磊称,"目前是海外的人民币价格扭曲,才会出现这种情况."

一年期NDFCNYNDFOR=目前报6.4170元,与境内市场的同期限远期报价CNYFWDOR=6.3278/3438的汇差也超过700个点子.

石磊表示,除非海外市场人民币/美元的扭曲价格得到更正,否则,这种套利的交易模式将长期存在.而中银香港此前宣布暂停购入人民币跨境贸易参加行的人民币,也是这种套利交易盛行的佐证.

在美联储宣布国债"卖短买长"的扭动操作方案後,赌美元短期内上涨的资金迅速向跨境贸易人民币结算的清算行--中银香港购入美元,令离岸人民币更显弱态.

"可以放宽中银香港的清算额度,这会有利于扭转海外人民币的价格扭曲."石磊建议.

由于人民币跨境贸易结算规模的不断扩大,从理论上说,套汇交易的企业及投资者也必定越来越多.

**中间价强势是维稳需要**

尽管最近境内外人民币大幅下挫,但中价间连续高企,则显示出中国央行对目前的市场变化相当从容.市场人士亦指出,人民币长期看好的趋势并未改变.

北京一银行人士称,中国央行坚持让人民币中间价维持强势稳定,这一策略是在避免人民币大幅贬值,可能带来资本加速外逃,给中国楼市和股市等资产价格造成巨大波动.

"如果热钱大量外逃,现在股市这麽低糜,现在说的底部,可能还会更低;楼市也开始下跌,这可能会带来中国金融出现系统性风险."他说.

中银国际董事总经理程漫江则分析称,当前境内外市场人民币走贬,是香港市场人民币套利行为在牵动境内人民币贬值,这是一个短期波动,并不是一个长期趋势.

程漫江并表示,中国央行逆市维持人民币中间价强势,也是在表明中国有能力维持经济平稳快速增长.此外,这也可能也是在回应美国方面对人民币汇率的施压.目前来看,人民币应该仍处于升值通道之中.

美国白宫周三表示,正在"评估"参议院有关人民币汇率的提案,此前一共和党参议员要求白宫对该提案表明立场.面对美国的施压,而中国则更强调实现贸易平衡的重要性.商务部副部长钟山周三称,当前中国已发展到进口与出口并重的新阶段.

香港市场一交易人士表示,中国外汇储备高达3.2万亿美元,供应源源不断;人民币长期必然是升值,一旦这种套汇交易不存在,或者逆转,人民币升值压力仍会是必然趋势.(完)