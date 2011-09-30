《香港报摘》--经济日报9月30日

* 要闻版头条:

--期指结算日历史性首次遇上台风侵港,港交所(0388.HK)谘询证监会後,决定将结算日顺延至今天.但9月期指、期权却受合约条款所限,最後交易日维持昨日不变,令最少总值逾740亿港元合约今天不能平仓.

* 其他:

--受内地税款急升影响,新世界发展(0017.HK)截至今年6月底止的全年基本纯利倒退23.3%至46.67亿港元,该公司拟于今个财年在香港推出逾1,900个单位发售,可望套现200亿港元.

--瑞银以及麦格理不约而同调低汇丰(0005.HK)(HSBA.L)目标价,分别由545便士下调2.8%至530便士(约64.55港元),及由740便士下调9.4%至670便士(约81.6港元).

--中信泰富(0267.HK)昨举行股东特别大会,顺利通过出售中信国安权益予中信集团.

--香港政府宣布再度委任方正为证监会主席,新任期由今年10月20日起至明年10月止;另外,现任非执董陈鑑林及李金鸿亦同时续约两年,任期至2013年11月止.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.