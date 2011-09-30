《香港报摘》--经济日报9月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--期指结算日历史性首次遇上台风侵港,港交所(0388.HK)谘询证监会後,决定将结算日顺延至今天.但9月期指、期权却受合约条款所限,最後交易日维持昨日不变,令最少总值逾740亿港元合约今天不能平仓.
* 其他:
--受内地税款急升影响,新世界发展(0017.HK)截至今年6月底止的全年基本纯利倒退23.3%至46.67亿港元,该公司拟于今个财年在香港推出逾1,900个单位发售,可望套现200亿港元.
--瑞银以及麦格理不约而同调低汇丰(0005.HK)(HSBA.L)目标价,分别由545便士下调2.8%至530便士(约64.55港元),及由740便士下调9.4%至670便士(约81.6港元).
--中信泰富(0267.HK)昨举行股东特别大会,顺利通过出售中信国安权益予中信集团.
--香港政府宣布再度委任方正为证监会主席,新任期由今年10月20日起至明年10月止;另外,现任非执董陈鑑林及李金鸿亦同时续约两年,任期至2013年11月止.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。