《香港报摘》--信报9月30日

* 头版头条:

--德国总理默克尔成功说服国会以大比数通过将被视为救市基金的欧洲金融稳定措施(EFSF)权力扩大;加上美国GDP及失业救济数字理想,减轻市场对美国经济忧虑,刺激美股上扬.

* 其他:

--市场消息称,法国美容品牌英格蜜儿(INGRID MILLET)母公司标致集团(THE BEAUTY GROUP)已向港交所(0388.HK)递交上市申请,拟集资1-2亿美元,安排行包括摩根大通(JPM.N)及瑞银UBSN.VX.

--平安保险(2318.HK)(601318.SS)发言人盛瑞生接受查询时证实,该公司已着手安排在上海及云南成立两间商品交易所,其中云南的交易所已于上月成立.

--明丰珠宝(0860.HK)以4亿港元向亨得利(3389.HK)收购Omas International S.A.连股东贷款,代价将以发行新股形式支付.完成後,亨得利将持明丰珠宝15.45%股份.

--大连港股份(601880.SS)(2880.HK)宣布计划发行10亿元人民币境外债券,所得款项将用于偿债以及透过法律允许的方式为内地子公司补充营运资金.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.