〔香港个股〕五矿资源称向Anvil Mining提出全现金收购,涉资13.3亿加元

路透香港9月30日电---中国五矿集团旗下香港子公司--五矿资源(1208.HK)周五宣布,计划向Anvil Mining LimitedAVM.TOAVM.AX提出全现金收购建议,每股普通股的收购价为8加元,整项建议的应付款项总额为13.3亿加元(约100.44亿港元).

五矿资源的公告并称,Anvil集团为以非洲为中心的基本金属开采及勘探集团,透过综合勘探、开发、经营及收购刚果采矿项目进行增长.(完)

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