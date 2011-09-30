〔香港个股〕五矿资源称向Anvil Mining提出全现金收购,涉资13.3亿加元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月30日电---中国五矿集团旗下香港子公司--五矿资源(1208.HK)周五宣布,计划向Anvil Mining LimitedAVM.TOAVM.AX提出全现金收购建议,每股普通股的收购价为8加元,整项建议的应付款项总额为13.3亿加元(约100.44亿港元).
五矿资源的公告并称,Anvil集团为以非洲为中心的基本金属开采及勘探集团,透过综合勘探、开发、经营及收购刚果采矿项目进行增长.(完)
浏览五矿资源其他新闻,请点选[1208.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选