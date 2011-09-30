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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 08:38 BJT

《香港重要政经日程》--9月30日-10月6日

=====================今日香港主要政经消息===========================

9月30日(周五)

-- 公布8月份货币统计数字.

-- 公布8月份香港政府财务数据.

-- 中国罕王(3788.HK)首日挂牌.

*-- 专业旅游(1235.HK)首日挂牌.

-- 伯明翰环球(2309.HK)公布全年业绩.

-- 超大现代(0682.HK)公布全年业绩.

-- 华瀚生物制药(0587.HK)公布全年业绩.

-- 亨泰(0197.HK)公布全年业绩.

--16:00 欧舒丹(0973.HK)周年股东大会.

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10月3日(周一)

-- 公布8月份零售销售数字.

--16:30 瑞安建业(0983.HK)特别股东大会.

10月5日(周三)

-- 香港重阳节假期.

10月6日(周四)

-- 中信证券(6030.HK)首日挂牌.

--10:30 汇丰公布9月份香港PMI.

--14:30 361度(1361.HK)周年股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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