《香港报摘》--其他报纸重要消息9月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 明报:
--由于香港挂起八号台风信号,原定周四首日挂牌的专业旅运(1235.HK)延至今天与中国罕王(3788.HK)同日挂牌.
* 星岛日报:
--香港交易所(0388.HK)已向经纪发出通函,解释双币(港元和人民币)股份的买卖安排.日後投资者可互换同一公司的港元及人民币股份,每次股份互换收费为5港元,互换程序最快可在同一交易日内完成.
--香港赤柱海风径及西贡甲边朗两幅规模较小的豪宅土地将于今天截止招标,两地市值合共约1亿港元,预料会吸引中小型发展商或个别投资者竞投.
* 苹果日报:
--中国中铁(0390.HK)(601390.SS)宣布,向母公司中铁工购买所持的平正高速全数股权,总代价为3.03亿元人民币,将以集团内部资金以现金方式支付.
* 东方日报:
--思捷(0330.HK)称,向若干人士授出1,852.5万份购股权,行使价为8.76港元.其中120万份授予一间公司由行政总裁Ronald Van Der Vis其中受益人的信托公司,另外80万份授予该公司执董兼财务总裁周福安.
* 文汇报:
--资产管理公司施罗德发表报告称,新兴市场的经济增长较已发展国家为佳,预期10年内两者的经济增长预测分别为5%及1.3%,当中特别看好中国、韩国及泰国市场,主要是估值合理及基本面良好.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。