《香港报摘》--其他报纸重要消息9月30日

* 明报:

--由于香港挂起八号台风信号,原定周四首日挂牌的专业旅运(1235.HK)延至今天与中国罕王(3788.HK)同日挂牌.

* 星岛日报:

--香港交易所(0388.HK)已向经纪发出通函,解释双币(港元和人民币)股份的买卖安排.日後投资者可互换同一公司的港元及人民币股份,每次股份互换收费为5港元,互换程序最快可在同一交易日内完成.

--香港赤柱海风径及西贡甲边朗两幅规模较小的豪宅土地将于今天截止招标,两地市值合共约1亿港元,预料会吸引中小型发展商或个别投资者竞投.

* 苹果日报:

--中国中铁(0390.HK)(601390.SS)宣布,向母公司中铁工购买所持的平正高速全数股权,总代价为3.03亿元人民币,将以集团内部资金以现金方式支付.

* 东方日报:

--思捷(0330.HK)称,向若干人士授出1,852.5万份购股权,行使价为8.76港元.其中120万份授予一间公司由行政总裁Ronald Van Der Vis其中受益人的信托公司,另外80万份授予该公司执董兼财务总裁周福安.

* 文汇报:

--资产管理公司施罗德发表报告称,新兴市场的经济增长较已发展国家为佳,预期10年内两者的经济增长预测分别为5%及1.3%,当中特别看好中国、韩国及泰国市场,主要是估值合理及基本面良好.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.