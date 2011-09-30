〔港报社评〕天宫成功发射,祖国航天迈大步--文汇报9月30日

中国首个太空实验室天宫一号昨晚成功发射升空.正值国际金融局势动荡不安、西方太空开发计划不断萎缩的情况下,中国天宫一号成功发射,并即将实施与飞船神舟八号交会对接任务,是中国航天发展史上又一具里程碑意义的事件,标志着中国在雄厚的经济基础支持下,突破西方技术封锁,自主开发航天科技进步迅速,再向航天强国迈出一大步.中国有条件也有责任再接再厉,大力发展航天技术,提升国家核心竞争力,同时积极推动航天领域的国际合作,为和平利用太空、造福人类做出更大贡献.

天宫一号升空及其後的对接任务备受关注,是因为显示了中国在掌握了载人飞船技术後,又在载人飞船和空间飞行器的交会对接、建立空间实验室的关键技术上取得重大突破,成为继美俄之後全球第3个具备独立能力进行太空飞行器接合的国家.近年,西方由于经济衰退,太空开发计划不断缩减.相比之下,中国经济高速发展,国家高度重视发展航天科技的重要性,在人力物力各方面提供充分的支持,中国航天技术发展一日千里,成就斐然.

中国向来与人为善,一直强调愿意与世界上任何国家在相互尊重、平等互利原则基础上,开展航天领域包括载人航天的国际合作,以推动世界航天技术向更高水平发展.天宫一号的发射及日後中国建立自己的空间站,开展更多太空科技尝试,为国际间太空合作提供多一个平台,让外国的科学家和宇航员与中国合作进行科学实验,对于人类和平利用太空、探索太空奥秘都将带来更大的利益.