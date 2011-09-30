〔港报社评〕期望唐梁对决君子之争--明报9月30日

下任特首选举,形成唐英年和梁振英对决格局,谁胜谁败,虽然是两人仕途上一个重要段落,不过,若看到两人今次竞逐之开创性和独特性的意义,一应选举操作,都有机会成为塑造香港选举文化的先例,成为推动本土民主进程的一笔资产,以此衡量,唐梁对决的意义,远远超过个人成败.期望唐梁今次竞逐是君子之争,透过理性讨论,良性互动,为日後特首选举积累宝贵经验共识,减少民主进程走弯路的风险.

由于唐英年、梁振英都是建制派成员,他们哪一人出任特首,都会得到中国接受,正因为有这个因素,才促成今次两人对决.不过,两人竞逐,只是建制派一次变相初选,在提名结束前决出一人代表建制派与民主派参选人竞逐,抑或两人会同步完成整个选举历程,由选举委员会决定谁胜谁负,目前尚是未知之数.不过,以中国要把”安全系数”尽量抓在手的思维,相信唐梁对决,属于初选性质的可能较高.

关于理性讨论和良性互动,近年个别政党和少数政治人物,以激进手法问政、议政,使整体社会氛围遭到”毒化”之际,唐梁透过理性讨论和良性互动,使市民体认以平和、相互尊重方式,也可以传递政治理想和主张,有助提升市民的品味和更适当地选择.只有透过理性讨论,市民才可以理解和判别,谁当下任特首较符合香港最大福祉.

总之,这次唐梁竞逐,其意义不止于他们之间谁胜谁负,而是藉此创造先例、立下楷模,对政治混沌和恶质化氛围,起激浊扬清的效果.做到这样,无论哪一人最终跑出,唐英年和梁振英对于香港,都是有所贡献.