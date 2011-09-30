〔港报社评〕期望唐梁对决君子之争--明报9月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
下任特首选举,形成唐英年和梁振英对决格局,谁胜谁败,虽然是两人仕途上一个重要段落,不过,若看到两人今次竞逐之开创性和独特性的意义,一应选举操作,都有机会成为塑造香港选举文化的先例,成为推动本土民主进程的一笔资产,以此衡量,唐梁对决的意义,远远超过个人成败.期望唐梁今次竞逐是君子之争,透过理性讨论,良性互动,为日後特首选举积累宝贵经验共识,减少民主进程走弯路的风险.
由于唐英年、梁振英都是建制派成员,他们哪一人出任特首,都会得到中国接受,正因为有这个因素,才促成今次两人对决.不过,两人竞逐,只是建制派一次变相初选,在提名结束前决出一人代表建制派与民主派参选人竞逐,抑或两人会同步完成整个选举历程,由选举委员会决定谁胜谁负,目前尚是未知之数.不过,以中国要把”安全系数”尽量抓在手的思维,相信唐梁对决,属于初选性质的可能较高.
关于理性讨论和良性互动,近年个别政党和少数政治人物,以激进手法问政、议政,使整体社会氛围遭到”毒化”之际,唐梁透过理性讨论和良性互动,使市民体认以平和、相互尊重方式,也可以传递政治理想和主张,有助提升市民的品味和更适当地选择.只有透过理性讨论,市民才可以理解和判别,谁当下任特首较符合香港最大福祉.
总之,这次唐梁竞逐,其意义不止于他们之间谁胜谁负,而是藉此创造先例、立下楷模,对政治混沌和恶质化氛围,起激浊扬清的效果.做到这样,无论哪一人最终跑出,唐英年和梁振英对于香港,都是有所贡献.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。