〔港报财经评论〕第四季跌幅有望纾缓--信报9月30日

第四季跌幅有望纾缓/陆文

回顾第三季,恒指在7月份出现死亡交叉利淡讯号,并在8月5日确认其淡势已成下,恒指自23,000点附近高位回落至19,000点附近,累跌共4,000点才出现一段巩固,上周再跌破19,000点附近支持位,下试至16,999点、即约2,000点才出现另一个技术反弹,近期挑战黄金比率0.5-0.618下,正如日前指出考验17,832/16,143点支持区,会否出现一段短暂拉锯,相信机会不低.

以今年强势毕现的黄金价格早前亦回跌是次升浪0.618的跌幅,看来备受外资视为沽货套现提款机的港股,未来一段日子下试16,143点水平极高,令下周进入第四季的港股着实难寄厚望.不过,可预期跌幅将较第三季为细,特别是大部分股份市盈率已进入单位数字,市账率接近及低于一倍者亦不少呢.无疑投资者要留意不同板块在下季度强弱表现订出投资策略,容後再详谈.随着芬兰与德国议会相继批准扩大欧洲金融稳定基金,由原本2,500亿欧罗,增至4,400亿欧罗,但欧盟主席回应市场传出可能把EFSF进一步增至2万亿欧罗传闻予以否认,事实上,以目前欧盟各成员国执政党正面对希腊未能落实减赤带来的压力,各央行将在下周讨论其他防止欧债恐慌蔓延措施,除了恢复购买担保债券,亦提议由2014年开始徵收金融交易税,对股票与债券交易徵税0.1%,衍生品交易徵税0.01%,可望每年筹集570亿欧罗.

香港经历1987年股灾亦为期指交易亏损进行一段颇长的额外交易税,但以目前全球交易愈来愈统一化下,此举会否导致金融机构业务流入其他市场?无论如何,近期所见,欧盟较过往更积极为解决欧债问题寻找多元化方案,这份有形之手干预多少能稳定市场信心,当然要彻底解决欧债危机肯定不会是今年内有结果,暂时依然是为恢复金融秩序争取较多时间空间而已.另一方面,是中国在协助受财困压力国家所扮演角色,以目前中国财力极其量只能提供姿态及信心上的稳定作用,但为配合中国利用人民币升值及避免购买”猪债”最终要进行减值风险,未来应是鼓励国企走进欧洲进行并购及直接投资,当地不少资产或”贱价”待沽,亦可为中资企业进军这传统市场的良机,无疑当地的经营环境特殊,法律限制多,但从美国与日本强盛期把资金及企业进行地域多元化效果不错,中国不妨从中取经呢.

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日圆牛皮暗藏杀机/苏子

美元兑日圆自8月8日从前一周的80.24高位回落至78支持关口以下收市後,这个多月来便一直困在76-78间沉闷地横行上落.虽然汇价曾在8月19日微破8月1日所造的76.27低位及76关口,但破位後仅低见75.93便已止跌回稳,未见触发更多的止蚀沽盘入市,但亦不见有大量买盘趁低吸纳,使美元兑日圆可以再度上试80心理关口.美元兑日圆反弹到77.70-77.85间已遇上不少阻力,连78关口亦乏力触及,表现令不少持有美元兑日圆好仓的投资者大感失望.这个多月来美元兑日圆的窄幅表现可说是极不寻常.

事实上,在这个多月时间里,美元兑日圆不应出现这种不寻常的走势,反而应该可以顺利向上作出重大突破才对,原因是这个多月来发生两件事情,其一便是瑞士央行入市干预瑞郎的强势,故市场理应担心日本央行亦会像瑞士央行般入市干预,故把日圆好仓获利回吐,而在平仓盘的推波助澜下,使日圆汇价跟随瑞郎下挫,美元兑日圆因此可以转弱为强.但结果美元兑日圆却继续横行上落,出现应升不升的异常走势.至于另一件事便是近日市场避险情绪因欧债危机愈演愈烈,使美元出现一枝独秀的强劲升势,即使没有干预压力兼有避险功能的黄金,亦因是次美元的强劲升势而出现暴挫的局面.可是,有干预压力及避险功能的日圆,反而没有因为美元的升势而跟随黄金下跌,仍然在上述那200点子区域横行上落,而且不论美元或其他非美元货币怎样波动,美元兑日圆的表现继续有如老僧入定般.

美元兑日圆如此不寻常的表现,很大机会是稍後出现一个大型单边市的前奏,即目前汇价正处于暴风雨前夕,表面看似安全实则暗藏杀机.由于日圆与美元同样具备避险货币的功能,亦因为息口似有若无而成为利差交易投资者的主要融资货币,近期美元便因避险资金追捧及利差交易投资者拆仓而明显上升,担心稍後此情况一旦集中出现在日圆身上的话,日圆汇价将会像近期美元的走势般明显转强,届时美元兑日圆势必向下作出重大突破再创历史新低.

目前市场上不少小投资者投资者仍持有大量日圆短仓,目前日圆的强势,对于这些小投资者投资者而言,都已视作一个候高加码建立日圆短仓的良机,即使日圆继续上升,美元兑日圆再创历史新低,相信不少小投资者投资者也没有打算认真地去作出止蚀的行动.至于导致这些小投资者投资者有信心继续持有日圆短仓或美元兑日圆好仓的原因,则与他们深信日本央行”一定”会再入市干预日圆强势有关.但若然稍後日圆再升却仍未见有日本央行的干预踪影,小心日圆会出现单边升势,美元兑日圆或在失守75关口後,直指向70大关,杀众多看淡日圆者一个措手不及.