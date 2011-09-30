〔港报财经评论〕保费投资齐缩,保险股续寻底--经济日报9月30日

保费投资齐缩,保险股续寻底/余少文

中国保监会仍未公布8月数据,但截至7月底保费收入只有9,055亿元人民币,较去年同期只微升0.2%,当中寿险保费收入5,715亿元人民币,较去年同期下跌7%.如以按月计算,7月整体保费收入只有999亿元人民币,较去年同期跌4%,也是19个月来最低,而7月寿险保费收入则是21个月来最少的562亿元人民币,也较去年同期下跌14%,是近年表现最差月份.三大寿险股国寿、中国太保(2601.HK)和平保,8月保费收入数据,国寿保费按年下跌6%至217亿元人民币,太保寿险只微升2%至65亿元人民币,平保表现最好升15%至73亿元人民币,主要是去年基数偏低,太保和平保8月寿险收入都是今年第二低,仅高于7月,反映中国内地保费收入在放缓.

中国内地保费下跌,相信是因为中国内地经济放缓,货币政策令资金紧张,加上不同理财产品对银行销售保险渠道带来激烈竞争,自然令保费收入下跌,尤其是寿险.预计今年9月至12月,甚至乎明年初,保费放缓或下跌的情况难以扭转过来,也是"屋漏"的原因.由于中国内地股市今年表现不如人意,沪深300指数今季至昨日止已下跌15%,是过去五个季度最差的季度,加上沪深指今年已跌17%,可预期保险业在投资回报难有奇迹,也是所指的”夜雨”.保险股的保费及投资收益第四季能否好转,市场看法不一,中国内地证券多看好,但瑞银证券则认为第四季最乐观都是震荡筑底,A股便宜只是幻觉,若然瑞银看得准,则保险股第四季业绩也未许乐观.

当然,平保和太保都有财产险业务,财产险业务近年受惠汽车险,相关保费收入表现较寿险业为佳,也是中国财险(2328.HK)今年上半年跑赢其他保险股原因之一,只是中国内地汽车销情放缓,或对财险、平和和太保的财产险业务带来负面影响,有一定变数.平保还有投资、财产险和银行等业务,太保则有财产险业务,故平保和太保的股价内含价值比较国寿为高并不出奇.上述三只保险股的股价内含价值比跌至这水平,相信已反映不少利淡因素.若然能填补屋漏和夜雨问题,即保费和A股齐齐回升,便值得开始吸纳,否则A股和H股在欧债危机和美国经济不振下将继续震荡走势,前景不明朗,保险股会继续寻底.届时只能继续观望,以及看第三季业绩能否改善.