〔香港个股〕超大现代称审裁处聆讯针对公司主席及CFO,股份继续停牌(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 超大现代称审裁处将对公司主席及CFO进行聆讯
* 超大现代称该聆讯没有对该公司提出指控
* 其股份继续停牌,将就Anonymous Analytics报告作出交代
路透香港9月30日电---在中国从事农产品经营的超大现代农业(0682.HK)周五称,香港市场失当行审裁处将对公司主席郭浩以及首席财务官(CFO)陈志宝进行聆讯,惟该聆讯没有向该公司提出不当行为的指控.
公告并称,其股份将继续停牌,以待进一步发出公告以交代2011年9月26日Anonymous Analytics发出的一份报告.
超大现代在公告中表示,市场失当行为审裁处的聆讯实质听证会将于2012年1月30日展开.该聆讯还涉及另一位人士(与公司无关的第三者),以确定有否发生任何涉及内幕交易性质或其他性质的市场失当行为.资料显示涉嫌"交易"与一位海外基金经理于2009年6月出售超大现代374,000股份有关.
香港政府周一表示,已将超大现代农业被指涉及会计上的不当行为,提交市场失当行为审裁处展开调查程序.超大当天早盘股价大跌近27%至八年以来低位後,午盘起更暂停买卖.[ID:nCH0080213]
超大现代表示,预计该聆讯对其及其子公司的运作及财政状况不会构成重大影响.(完)
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(here)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良/杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。