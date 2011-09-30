〔中港个股〕中兴通讯与日本软银达成合作,将为其建设4G移动网络

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月30日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周五称,已与日本软银(SOFTBANK)(9984.T)达成合作,将为软银建设4G(第四代移动通讯)移动网络.
中兴通讯没有透露订单的金额,但称该网络将覆盖日本90%以上的人口,
"通过满足软银的高标准要求,将促进中兴通讯在全球顶级运营商市场的竞争力."新闻稿援引中兴通讯执行副总裁谢大雄称.
中兴通讯此前已为和记黄埔0013.HK在瑞典部署LTE TDD/FDD融合的4G商用网络.
中兴通讯H股早盘报23.25港元,涨2.2%;过去一个月则累计上涨8.9%.(完)
--记者 黄运涛; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。