《离岸人民币综述》清算行平盘额度用罄,点心债券遭抛售

路透香港9月30日电---在其一年多短暂的历史上,香港离岸人民币市场(CNH)第二次遭遇清算行平盘额度用罄.而与去年10月那次截然相反的是,此次额度用尽乃因离岸市场大量抛售人民币头寸.

香港人民币清算行--中银香港(2388.HK)上周五暂停为参加行提供贸易项下人民币买入方向平盘,但清算行向参加行出售人民币继续运作,个人业务平盘亦不受影响.

"我们认为这很可能是恐慌和投机共同作用的结果,而恐慌很可能来自于离岸人民币债券持有者."苏格兰皇家银行分析师谢汶君(Woon Khien Chia)称.

通过清算行平盘的季度使用量以净额计算.由于清算行向参加行出售人民币的平盘服务继续运作,当有参加行为贸易结算交易从清算行买入一定数量的人民币後,清算行便可恢复向参加行买入人民币的兑换平盘服务.

本周离岸人民币债券市场大幅震荡下行,中银香港人民币离岸债券指数.BCHKDIMSUMI最新报95.94,为自去年底设立以来的最低水平,两周时间已跌去四个百分点.汇丰离岸人民币债券指数亦跌至100以下,最新报99.82.

债券交易员指出,表现不佳的点心债主要集中在高收益板块,一些房地产公司的债券价格下跌高达10-15个百分点.不过尽管如此,中资公司在点心债市场的表现仍优于在美元债市场的表现.

此轮对离岸人民币及债券的抛售亦为投资者提供了进入机会.方圆投资管理的伍尚敦表示,离岸人民币债券市场的基本面十分坚实,未来会成为G4市场的一部分,即继美元、欧元和日元之後,人民币将成为一种融资货币.

德意志银行亦认为,离岸人民币/美元走软使得持有美元的投资者进入点心债市场相对更为吸引.但只有在离岸人民币汇率进一步稳定後,点心债市场的资金流入量才会恢复.

汇市方面,本周离岸人民币即期CNH=和在岸即期CNY=CFXS汇差继续保持高位,最新为1,330个点子;美元/人民币无本金交割远期(NDF)一年期合约CNY1YNDFOR=最新报6.4360元,较内地即期保持折让,隐含人民币将贬值1.3%.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 29,355.0 57

2. 渣打 16,156.3 35

3. 德意志银行 8,117.6 14

4. 中国银行 7,415.0 12

5. 苏格兰皇家银行 7,338.5 18

**本周市场动态**

--货币经纪公司利顺估算,目前离岸人民币即期市场的日成交量已经达到约15亿美元,远期则为30亿美元,而NDF大约为40-50亿美元;交叉货币互换市场(CCS)市场的日成交量也已经达到约5,000万美元.

--上周开始的全球市场震荡迫使该地区筹资案无法推进,其中马来西亚政府投资机构Khazanah Nasional的离岸人民币伊斯兰债券也被逼延後发行.

--北控水务集团计划进行点心债增发,但还不确定该计划最终是否实施.该公司6月底首次发行10亿元人民币、票息3.75%的三年期点心债,以及4.5亿元人民币、票息5%的五年期点心债.

--综合水泥生产商--亚洲水泥(中国)控股有限公司(0743.HK)周一称,发行5.86亿元三年期人民币债券,息率为2.95%.(完)

(香港Saikat Chatterjee对本文亦有贡献)

欲浏览离岸人民币相关新闻,请点击[CNYO/CN]