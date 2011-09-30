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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 11:29 BJT

香港已公布经济指标--2011/9/30

时间　 　 经济指标　　 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%

2011年7月 零售值 +29.1 +28.8 +19.2

2011年7月 零售量 +22.4 +22.2 +16.2

2011年第二季 本地生产总值(GDP) +5.1 +7.5 +6.5

2011年8月 综合消费物价指数(CPI) +5.7 +7.9 +3.0

2011年8月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.4 +12.5 +3.6

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失业率 11月6月-8月 11年5月-7月 10年6月-8月

3.2% 3.4% 5.4%

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(以下以10亿港元为单位)　　　 　 当月　　 前月　 上年同期

2011年8月 贸易赤字/盈馀 -34.8 -35.9 -11.92

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注: *为已经更新

^经修订数据 (完)

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