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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 17:01 BJT

〔香港数据〕8月份M-3货币供应按年增加6.9%--金管局

路透香港9月30日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布,今年8月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增加6.9%.具体变幅如下(单位为%):

8/2011 7/2011 8/2010

港元 M-3(按年) 6.9 9.3 5.2

港元 M-2(按年) 7.0 9.4 5.3

港元 M-1(按年) 10.1 15.5 12.6

港元 M-1(按年)* 10.1 15.4 12.6

有形贸易贷款额(按年计) 37.7 36.5 43.5

其它本地贷款额(按年计) 20.0 21.9 17.5

港元 M-3(按月) -1.8 2.0 0.4

港元 M-2(按月) -1.8 2.1 0.4

港元 M-1(按月) -1.9 3.6 2.8

港元 M-1(按月)* -2.3 4.2 3.6 (完)

注: * 经季节因素调整.

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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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