〔香港数据〕8月份M-3货币供应按年增加6.9%--金管局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月30日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布,今年8月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增加6.9%.具体变幅如下(单位为%):
8/2011 7/2011 8/2010
港元 M-3(按年) 6.9 9.3 5.2
港元 M-2(按年) 7.0 9.4 5.3
港元 M-1(按年) 10.1 15.5 12.6
港元 M-1(按年)* 10.1 15.4 12.6
有形贸易贷款额(按年计) 37.7 36.5 43.5
其它本地贷款额(按年计) 20.0 21.9 17.5
港元 M-3(按月) -1.8 2.0 0.4
港元 M-2(按月) -1.8 2.1 0.4
港元 M-1(按月) -1.9 3.6 2.8
港元 M-1(按月)* -2.3 4.2 3.6 (完)
注: * 经季节因素调整.
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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