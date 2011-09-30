版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 16:53 BJT

〔香港数据〕8月底止外汇基金总资产降至24,527亿港元--金管局

路透香港9月30日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布,截至8月底止的外汇基金总资产为24,527亿港元,较7月底减少383亿港元.

其中外币资产减少198亿港元,主要是因为已购入但未结算的证券交易减少;港元资产则减少185亿港元,主要是因为港股的估值亏损及出售港元以换取外币.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

浏览香港金融其他新闻,请点选[HK-FIN-CMN]

参看相关细节,可点选(here)

--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐