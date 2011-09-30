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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 12:22 BJT

〔香港人事〕林瑞麟获任命为香港政务司司长

路透香港9月30日电---香港特区行政长官曾荫权周五表示,中央政府已批准委任林瑞麟出任政务司司长,填补唐英年辞职後的空缺.

至于林瑞麟原来担任的政制及内地事务局局长职务,则由行政长官办公室(特首办)主任谭志源接替.

"林瑞麟有极强的统筹能力,往往在压力下完成困难的使命.未来数月他将帮助我,督导和协调各政策局,做好即将发表的施政报告提出的一系列重点政策工作."曾荫权率领一众新任命官员说.

现年55岁的林瑞麟,于1978年加入政务职系,并于2001年晋升局长级官员.

谭志源现年47岁,于1987年加入政务职系,其後放弃公务员的身份,于2008年6月转投政治委任官员的行列,出任政制及内地事务局副局长,并于09年出任特首办主任.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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