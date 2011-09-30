〔香港人事〕林瑞麟获任命为香港政务司司长

至于林瑞麟原来担任的政制及内地事务局局长职务,则由行政长官办公室(特首办)主任谭志源接替.

"林瑞麟有极强的统筹能力,往往在压力下完成困难的使命.未来数月他将帮助我,督导和协调各政策局,做好即将发表的施政报告提出的一系列重点政策工作."曾荫权率领一众新任命官员说.