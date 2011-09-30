〔香港人事〕林瑞麟获任命为香港政务司司长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月30日电---香港特区行政长官曾荫权周五表示,中央政府已批准委任林瑞麟出任政务司司长,填补唐英年辞职後的空缺.
至于林瑞麟原来担任的政制及内地事务局局长职务,则由行政长官办公室(特首办)主任谭志源接替.
"林瑞麟有极强的统筹能力,往往在压力下完成困难的使命.未来数月他将帮助我,督导和协调各政策局,做好即将发表的施政报告提出的一系列重点政策工作."曾荫权率领一众新任命官员说.
现年55岁的林瑞麟,于1978年加入政务职系,并于2001年晋升局长级官员.
谭志源现年47岁,于1987年加入政务职系,其後放弃公务员的身份,于2008年6月转投政治委任官员的行列,出任政制及内地事务局副局长,并于09年出任特首办主任.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。