〔香港个股〕花旗首次给予株洲南车时代电气"买入"评级,股价逆市上涨

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路透香港9月30日电---投资银行花旗周五发布报告称,首次给予在中国从事车载电气系统制造的株洲南车时代电气(3898.HK)"买入"评级,并将目标价设定为18港元.

受此消息激励,公司股份早盘一度逆市上涨4.76%至13.2港元,早盘收高2.22%至12.88港元;大盘恒生指数.HSI则下跌2.08%.

报告称,株洲南车时代电气受益于对机车的强劲需求(尤其受货运需求增加推动)、关键零部件本地化和电气配件的更新周期,以及非火车业务领域的扩张.近期的正面催化剂包括来自铁道部和国内煤炭公司的机车新订单.

报告并称,目前该公司股价的2012年预测市盈率仅为7倍,是自全球金融危机以来的最低水平,因此下行风险有限.

株洲南车时代电气截至今年6月底中期净利为9.38亿元人民币,同比上涨82%.公司股价过去三个月累计下跌44%.(完)

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