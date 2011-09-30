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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 14:55 BJT

〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第九周录得资金流出,为26亿美元--花旗

路透香港9月30日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金连续第九周录得资金流出,为26亿美元,较上周翻番.

报告称,从占资产管理总值的比重看,CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)受到的冲击最大,资金流出为6.38亿美元,占比为1.7%;其次为拉美(流出3.33亿美元,0.8%);亚洲除日本为相对赢家(流出15亿美元,0.7%).

报告并称,86%的净流出来自主动管理的非ETF基金,只有14%来自ETF.这或许显示,投资者越来越担忧全球经济长期增长.

此外,在亚洲除日本地区,以占资产管理总值的比重计,印尼和泰国的资金流出情况连续第二周最为严重.(完)

--记者 陈敏; 审校 林高丽

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