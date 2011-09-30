〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第九周录得资金流出,为26亿美元--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月30日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金连续第九周录得资金流出,为26亿美元,较上周翻番.
报告称,从占资产管理总值的比重看,CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)受到的冲击最大,资金流出为6.38亿美元,占比为1.7%;其次为拉美(流出3.33亿美元,0.8%);亚洲除日本为相对赢家(流出15亿美元,0.7%).
报告并称,86%的净流出来自主动管理的非ETF基金,只有14%来自ETF.这或许显示,投资者越来越担忧全球经济长期增长.
此外,在亚洲除日本地区,以占资产管理总值的比重计,印尼和泰国的资金流出情况连续第二周最为严重.(完)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。