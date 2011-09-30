〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第九周录得资金流出,为26亿美元--花旗

报告称,从占资产管理总值的比重看,CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)受到的冲击最大,资金流出为6.38亿美元,占比为1.7%;其次为拉美(流出3.33亿美元,0.8%);亚洲除日本为相对赢家(流出15亿美元,0.7%).