〔香港热股〕销售下滑忧虑及资金趋紧拖累内房股大跌,恒大地产下滑19%

路透香港9月30日电---在市场忧虑销售下滑以及开发商资金趋紧拖累下,香港上市的中资房地产股周五大幅走低,其中恒大地产(3333.HK)一度大跌逾19%,创逾一年新低.

"投资者担心内地楼价下跌,以及'金九银十'的销情不佳,会令发展商资金出现问题,引发进一步减价的恶性循环."新鸿基金融分析员苏沛丰说.

"这对负债较高的内房股如恒大及绿城中国(3900.HK)的影响较大,"他说.

内房股板块几全线下跌.恒大地产最多曾跌19%至2.38港元的逾13个月低位,绿城中国最多曾跌14.3%.

香港时间15:05,龙头股中国海外(0688.HK)跌近6%,雅居乐(3383.HK)挫逾13.8%,以长三角为基地的世茂房地产(0813.HK)亦跌近9%.大盘恒生.HSI则跌2.39%.

不过,稍早表示调低全年销售目标两成的广州富力地产(2777.HK)则逆市涨近1.4%.

被称为"金九银十"的9-10月一般为内地房地产的销售旺季,但受限购令影响,今年的旺季销情恐难出现.中国指数研究院数据显示,在监测的35个城市中,9月前三周大多数城市成交量出现同比下跌,"金九"不再几成定局.

而评级机构标准普尔企业评级董事符蓓稍早表示,自6月以来,中国开发商的资金压力持续上升;认为未来6-12个月,它们的销售情况仍非常不确定.此外,房地产行业整体的负债也快速上升.(完)