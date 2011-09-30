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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 16:31 BJT

〔香港股市〕恒指收低逾2%,创10年来最差季度表现

上海股市沪综指.SSEC创下两年半低位,收报2,359.220点,跌6.123点,或0.26%,前一低点为2009年4月8日的2,347.39点.今日A股成交额萎缩至460亿元,创15个月新低.

香港市场周四因台风休市,瑞士信贷周三晚间发布的一份报告成为焦点,再次点燃中国楼市修正可能导致银行业问题爆发,并影响中国经济其他领域的忧虑.

瑞信分析师警告称,内地民间借贷规模约达4万亿元人民币(6,353亿美元),这个影子银行体系的潜在危害可能超过地方政府债务.

市场观察人士称,人气脆弱导致多头基金和共同基金结清内地银行及开发商股票仓位.(完)

--编译 程琳;审校 沈以文

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