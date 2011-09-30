〔香港房地产〕二手楼价按周反弹,但银行加息将引发新一轮调整--中原地产

路透香港9月30日电---中原地产公布最近的中原城市领先指数(CCL)按周反弹1.05%,结束过去三周的跌势.但本月下旬银行第五度调升按揭利率,料将引发新一轮调整.

周五公布的CCL报99.21点,上周为98.18点.大型屋苑领先指数CCL Mass按周亦涨1.13%,报95.85点,升幅为17周以来最大.

中原地产研究部联席董事黄良升指出,最新CCL已较8月份政府以低价卖出九肚山土地前的99.15点轻微高出0.1%,正式结束上一轮调整.

不过,新一轮调整即将开始.9月19日银行第五度加银行同业拆息(HIBOR)按揭利率,其後9月22日起全球股市大幅波动,将引发新一轮调整,料楼价将在高位反覆.这两大事件对楼价的影响,有待两周後(10月14日)公布的CCL才开始反映.

最新的指数是根据于9月19日至25日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约八成半的交易是在9月5日至11日签订临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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9/25 99.21

9/18 98.18

9/11 98.24

9/4 98.60

8/28 99.41

8/21 99.15

8/14 99.31

8/7 99.53

7/31 99.11

7/24 99.00

7/17 99.08

7/10 98.89 (完)

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