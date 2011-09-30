〔香港房地产〕二手楼价按周反弹,但银行加息将引发新一轮调整--中原地产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月30日电---中原地产公布最近的中原城市领先指数(CCL)按周反弹1.05%,结束过去三周的跌势.但本月下旬银行第五度调升按揭利率,料将引发新一轮调整.
周五公布的CCL报99.21点,上周为98.18点.大型屋苑领先指数CCL Mass按周亦涨1.13%,报95.85点,升幅为17周以来最大.
中原地产研究部联席董事黄良升指出,最新CCL已较8月份政府以低价卖出九肚山土地前的99.15点轻微高出0.1%,正式结束上一轮调整.
不过,新一轮调整即将开始.9月19日银行第五度加银行同业拆息(HIBOR)按揭利率,其後9月22日起全球股市大幅波动,将引发新一轮调整,料楼价将在高位反覆.这两大事件对楼价的影响,有待两周後(10月14日)公布的CCL才开始反映.
最新的指数是根据于9月19日至25日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约八成半的交易是在9月5日至11日签订临时买卖合约.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
------------------
9/25 99.21
9/18 98.18
9/11 98.24
9/4 98.60
8/28 99.41
8/21 99.15
8/14 99.31
8/7 99.53
7/31 99.11
7/24 99.00
7/17 99.08
7/10 98.89 (完)
浏览香港房地产其他新闻,请点选[HK-REA-CMN]
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。