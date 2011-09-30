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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 16:49 BJT

〔离岸人民币〕香港8月底人民币存款按月增6.4%至6,090亿元--金管局

路透香港9月30日电---香港金融管理局周五公布,8月底香港人民币存款按月增6.4%至6,090亿元.

金管局并公布,8月跨境贸易结算的人民币汇款总额为1,858.2亿元人民币,7月份为1,489.7亿元.

香港截至7月底人民币存款为5,722亿元.(完)

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--记者 陈敏; 审校 曾祥进

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