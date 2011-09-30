〔背景资料〕香港跨境贸易人民币结算汇款额月度数据一览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月30日电---香港金融管理局公布的数据显示,今年8月香港跨境贸易人民币结算量为1,858.2亿元人民币,7月份为1,489.7亿元.
以下为香港金管局提供的2009年7月至今,跨境贸易人民币结算汇款额月度数据.
月份 结算量(百万元人民币)
*2011.08 185,819
2011.07 148,974
2011.06 205,085
2011.05 153,435
2011.04 134,207
2011.03 115,447
2011.02 87,426
2011.01 107,964
2010.12 100,885
2010.11 93,731
2010.10 68,622
2010.09 29,956
2010.08 38,555
2010.07 10,345
2010.06 13,241
2010.05 6,750
2010.04 2,983
2010.03 2,531
2010.02 411
2010.01 1,221
2009.12 1,360
2009.11 378
2009.10 19
2009.09 34
2009.08 20
2009.07 43 (完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。