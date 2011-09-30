〔路透专访〕中国五矿资源觊觎更多海外资产收购机会

路透香港9月30日电---刚宣布收购以非洲为中心的基本金属开采商--Anvil Mining LimitedAVM.TOAVM.AX的中国五矿资源(1208.HK)表示,将继续在海外物色上游基本金属资产的收购机会,以壮大业务.

公司首席财务官David Lamont周五接受路透电话专访时表示,公司目标于未来三至五年晋身全球中型上游基本金属生产商的三甲位置,故公司将会继续收购海外资产.

五矿资源稍早公布,计划向Anvil提出全现金收购建议,每股普通股的收购价为8加元,整项建议的应付款项总额为13.3亿加元(约100.44亿港元).

公司将以内部资产,以及由持有五矿资源的72%股权中国五矿集团提供贷款支付收购代价.

Lamont表示,五矿资源目标将其矿业资产规模,扩大三至五倍.

"为了达到我们的目标,我们需要进行进一步的收购.但我们会以很小心的态度行事."Lamont称.(完)