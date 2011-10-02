《香港报摘》--信报10月3日

* 头版头条:

--被视为中国经济晴雨表的温州,中小企倒闭潮升级.温州企业家预计,"高利次贷风暴"将蔓延至全国,在欧美经济危机未除下,一旦内地亦出事,香港这一开放的经济体势必多面受敌.近日温州的资金已开始撤离香港,急调回内地救急.

* 其他:

--欧洲债务危机愈演愈烈,继香港证监会和金管局後,财政司司长曾俊华昨天呼吁,要为外围形势逆转作准备,他指出,香港作为细小而开放的经济体,必然会受到巨大打击,强调金融市场的各监管机构固然会继续高度戒备,但投资者一样要提高风险意识.

--9、10月常为房地产销售旺季,素有"金九银十"的说法,不过在内地持续调控下,9月内地楼市"跌"字成主旋律.专家预计,10月市场难有较大反弹,房价可能加快下跌.

--早前5座井工煤矿被勒令停产的中煤能源(1898.HK)发布通告称,旗下两座井工煤矿已被山西省地方有关部门验收合格,恢复生产,至于其馀3座井工煤矿则仍积极展开安全检查工作.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.