《香港报摘》--经济日报10月3日

* 要闻版头条:

--港股踏入传统股灾月(10月),基金经理们仍相信,今次只是周期中期调整多于陷入大型危机.最忧虑的是金融市场和经济运行,或掉进自我实现的恶性循环而无法自拔.

* 其他:

--美银美林发表报告称,中国正酝酿四个潜在的系统风险,料在未来3个月至3年浮现.这四大系统风险包括高利贷市场、楼价大跌、银行撇帐而进行再融资以及资金撤走.

--阿里巴巴1688.HK创办人马云在美国演讲时称,"非常有兴趣"收购雅虎,并曾与其他有意收购雅虎的人士洽谈,但暂难以估计交易何时落实.受消息刺激,雅虎股价周五在美国场外交易升约5%,报13.8美元.

--内地持续收紧银根,民间借贷活跃.目前本港最少7间上市公司进入内地小额贷款业务,虽然今年业绩亮眼,但兼任民生国际(0938.HK)行政总裁的张化桥称,小额贷款公司要"多笔分散",才能减低风险.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.