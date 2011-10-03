《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月3日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7875港元HKD=)
美股道琼工业指数周五收低-240.6,或-2.16%,报10913.38点.因......
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 160.300 -5.10 78978 12.483 -3.97
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.440 -10.54 311808 3.252 -6.55
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.710 -0.25 445955 75.866 -1.60
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.510 -0.73 283702 18.436 -1.94
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.490 -2.03 90849 9.383 -2.97
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 95.800 -1.98 86678 7.460 -2.86
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 38.040 -5.09 869699 59.247 -2.71
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.890 -1.46 69894 4.820 -2.83
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.400 -3.55 618955 15.887 -2.18
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 21.100 -7.25 182535 16.432 -4.02
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.830 -3.05 62363 3.277 -2.19
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.530 -11.02 32649 3.509 -4.65
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.440 -11.32 29015 1.202 -51.52
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.330 -5.67 104060 0.363 -6.95(完)
--整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。