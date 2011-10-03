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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 08:10 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月3日

路透香港10月3日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7875港元HKD=)

美股道琼工业指数周五收低-240.6,或-2.16%,报10913.38点.因......

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 160.300 -5.10 78978 12.483 -3.97

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.440 -10.54 311808 3.252 -6.55

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.710 -0.25 445955 75.866 -1.60

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.510 -0.73 283702 18.436 -1.94

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.490 -2.03 90849 9.383 -2.97

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 95.800 -1.98 86678 7.460 -2.86

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 38.040 -5.09 869699 59.247 -2.71

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.890 -1.46 69894 4.820 -2.83

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.400 -3.55 618955 15.887 -2.18

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 21.100 -7.25 182535 16.432 -4.02

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.830 -3.05 62363 3.277 -2.19

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.530 -11.02 32649 3.509 -4.65

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.440 -11.32 29015 1.202 -51.52

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.330 -5.67 104060 0.363 -6.95(完)

--整理 黄运涛

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