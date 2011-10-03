《综述》中国软硬兼施化解温州危机,强调不保护高利贷呼应调结构决心

* 中国再度警示高利贷为超基准利率四倍以上

* 超出部分不受法律保护为解决温州危机提供便利

* 业内人士指警示温州的同时对全国也有警示作用

* 解决温州危机方式显示政府调整经济结构的决心

记者 毕晓雯

路透香港10月3日电---中国民营企业发展典范--"温州模式"曾广受经济界推崇,但近期不断爆光的温州企业主因资金链断裂而"跑路"的负面新闻,却打碎了这一神话.

温州市场政府"十一"长假前连续下发通知以求解决这一困局,除强调银行对中小企业不抽贷、不压贷的援助办法外,并与央行联手发文警示法律不保护高利贷,也显示出政府不做"烂好人",以借此机会推动企业升级换代,再次显示加快经济结构调整的决心.

温州市三十多家企业也联名发出倡议书,表示企业将坚定信心,克服当前的困难和问题,实现温州经济的转型发展.

"政府和央行再次明确表示不保护高利贷,显示了政府对经济转型有壮士断腕一样的决心."光大银行资金部首席宏观经济分析师盛宏清表示.

在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃,上半年累计发生民间借贷485.5亿元,民间借贷利息疯涨至月息高达0.03-0.05元,个别甚至高达0.1元.由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.

温州行业协会也坦言,由于受国际宏观经济形势的影响,部分中小企业生产经营运行困难加大,个别企业因盲目扩张规模、借贷高利资金等原因出现资金链断裂和企业主出走的现象,在社会上造成一定的负面影响.[ID:nCH0081305]

**正常支持**

对于正常经营的企业,温州政府发文要求,加大对中小企业的信贷资金倾斜,确保小企业贷款增速高于贷款平均增速,贷款利率上浮最高不得超过30%.

该文称,各银行业机构要积极向上级行争取贷款规模,确保实现年初确定新增贷款1,000亿的目标.对中小企业不抽贷、不压贷;同时不得强制贷款企业购买理财产品,不得与企业存款挂钩,不得变相收取企业手续费.

在增加资金来源上,政府表示要积极加强保险资金和项目对接,引导保险资金投向重点企业和重点项目;鼓励支持银行业机构开展金融创新,积极探索贷款担保和授信方式,拓宽抵(质)押物范围;开展民间资本管理服务公司试点,探索民间借贷服务中心试点;支持中小企业开展短期融资券和中小企业集合票据等债券融资等.

盛宏清表示,温州部分企业资金链的断裂,很多是由于其从事低端的加工贸易,以及介入房地产等副业,因此,政府也不可能全力施救.借这个机会,推动企业产业升级,才是正确的做法.

温州政府同时表示,对出走的企业主,要敦促其尽快返回,组织处置;对继续回避的,公安、劳动保障等部门要强势介入,严查快办;对恶意欠薪,搞"假倒闭"、"假出走"、"假破产"的,要从严从重处理.

企业主管部门、银行业机构和公安机关要相互配合,必要时控制相关人员出境.

**不保护高利贷**

温州政府在强调将出手帮助企业正常资金支持的同时,则联手央行再次强调对高利贷的惩冶绝不手软.并明确指出,民间借贷约定利率超出银行同期同档次贷款基准利率四倍的属于高利贷,而超出部分不受法律保护.

该通知称,存在高利贷情形的,借贷双方应当及时通过协商等途径,调整约定利率至合法范围以内,以免因高利贷行为而承担法律责任.

该文件同时指出,将依法保护约定利率在银行基准利率四倍以内的正常民间借贷,未经债权人同意,任何人不得拒绝履行借款债务或随意要求降低约定利率.

"这个时候,温州政府和央行联手再度警示高利贷,不但是警示温州,也在警示全国."盛宏清指出,"目前,全国范围内都有个别地方传出高利贷的案例."

他表示,由于中国连续多年的超宽松货币政策,导致民间资本也积聚了相当高的规模.在中国房地产市场受压、股市投资失利,以及海外市场的疲弱的乱世,不少资本走向了放高利贷这一不法途径.

根据中国央行利率管理办法以及最高法院的解释,超过各期限贷款利率四倍以後的民间借贷,就被定性为高利贷.目前中国一年期贷款的基准利率为6.56%.以该通知内容计算,若民间借贷的年息超过26.24%,则定性为高利贷.

而据温州当地媒体报导,政府已着手并主导区内频临倒闭企业间的重组.(完)