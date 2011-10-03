《香港报摘》--其他报纸重要消息10月3日

* 明报

--新华汇富(0188.HK)(前称"汇富金融")行政总裁蔡冠明透露,公司将为一家中东公司安排当地企业来港发人民币债券,相信将成为本港首家发点心债的中东企业.

--中升集团(0881.HK)宣布,斥资6.42亿元人民币现金收购浙江及广东的汽车销售及服务业务一半权益,该等业务拥有16家4S经销店,营运产品为雷克萨斯、丰田及英菲尼迪等.中升表示收购将以内部资源支付.

* 星岛日报

--新鸿基金融早前闹出的中国人寿(2628.HK)(601628.SS)错盘事件,促使香港交易所(0388.HK)要求证券行为买卖系统设限.港交所已去信证券行,要求他们因应本身的业务规模及客户类型,重订系统的买卖盘金额上限,以减低错盘出现机会.

* 苹果日报

--消息透露, 金融管理局上周向银行发出电邮,再度提醒业界,特别是进行汇票贴现(bills discounting)及内保外贷等夸境融资时.须确保有实体贸易支持.

--中国中冶(1618.HK)(601618.SS)旗下子公司中国第一冶金, 在上周被世界银行反贪部门列入黑名单,一冶在3年内不可竞标世银旗下项目.

* 东方日报

--在市况极度波动下,不少零售商对黄金周销情仍相当乐观,其中六福(0590.HK)预期黄金周销售增长最多20%;而化妆品零售商莎莎(0178.HK)亦称有信心达到双位数增长.

* 文汇报

--熔盛重工(1101.HK)9月29日与北海船务在沪签署协定,获得"1+1"艘穿梭油轮建造合同.北海船务为中外合资航运公司,中海油持有40%股份.是次签约的穿梭油轮属海洋工程辅助船舶,用以收集平台原油,与岸上炼油设施对接.

--麻醉耗材中国第一品牌驼人集团董事长王国胜表示,驼人集团未来的目标是打造麻醉耗材世界第一品牌,亦有意用2至3年的时间实现集团分拆上市.

* 大公报

--奥园(3883.HK)宣布,集团通过其持有51%权益的附属公司,以底价2.03亿元人民币,成功投得广东省江门市的一块优质商住用地,总建筑面积约为12万平方米,其中两成的建筑面积将作商业用途,其馀为住宅之用.

--珠江钢管(1938.HK)公布,第3季度共接获18.6万吨新钢管订单,连同结转去年底止之订单总量35.47万吨,及今年上半年之订单总量21.46万吨,截至今年9月底止之钢管订单总量为75.53万吨.