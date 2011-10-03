〔港报社评〕宏调要变,稳经济重于压通胀--经济日报10月3日

面对外围环境恶化、外资唱淡中国经济,中国的宏观调控政策有需要尽快作出调整,首要任务应是稳经济而非压通胀,以防止中国经济陷入恶性循环.总理温家宝上周五表示,物价较快上涨势头已得到控制,中国经济继续保持平稳较快发展,这预示他正思考宏调是否需要转变.

温家宝今年以来一直将压通胀作为宏调首要任务,但现在却明确表示物价较快上涨势头得到控制,显示对通胀忧虑有所减轻.中国7月通胀率创出三年新高的6.5%,目前仍高位徘徊,但有迹象显示未来通胀可纾缓.其一,刺激全球及中国通胀飙升的国际农产品及能源资源价格,近日因欧债危机及环球双底衰退忧虑,出现急挫,如玉米价格一个月暴跌逾30%、小麦急挫25%、铜价大跌22%、油价亦跌12%.其二,造成通胀的另一因素是热钱流入,但近期国际热钱正大量撤出亚洲,并唱淡中国及人民币,可预见热钱短期是流出而非流入中国.

未来数月困扰中国领导人的,不再是高通胀而是经济衰退威胁.温家宝指现时中国经济继续保持平稳较快发展,此无疑是反击外资力踩中国的言论.温家宝的说法在这一刻还是正确,但他不能轻视中国各种日趋恶化的经济讯号.中国经济保持尚算稳定,最新公布九月制造业采购经理指数为51.2%,仍处扩张阶段,但外资用以唱淡中国经济的企业资金链断裂、内银呆坏帐将急升等因素,虽然未如外资所说般严重,但问题确已开始浮现.尤其在外资唱淡、外资撤走、外围金融市场持续转坏下,可能加剧中国经济压力,陷入恶性循环.

中国经济正处关键时刻,中国绝不能低估外围环境恶化、外资狠踩中国一脚所造成的冲击,必须尽速改变宏调方向,以稳经济为首务,消弭祸患于萌芽之时.虽然此并不代表中国要即时采行放松银根、减息等手段,但必须有针对地挽救因资金短绌而濒危的中小企,尤其农历年关前可能出现的企业倒闭潮,只有中小企稳下来,才能减低对民间信贷及内银的冲击,才能稳住经济.此需要中国对形势的准确掌握,以及果断出手,否则祸延欧美的金融及经济危机,可能在未来数月登陆中国.(A03)