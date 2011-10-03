〔港报社评〕民间高利贷风暴触发金融新风险--信报10月3日

温州中小企业东主因资金链断裂,无力经营但债主临门,在绝境下出走或自尽,反映国内一场民间高利贷风暴,如今有愈演愈烈之势.这个"灰色借贷市场"活动失控"爆煲",不仅可引发大批企业倒闭,更有机会向银行体系传导,发酵出巨大的系统性金融新风险.

据人民银行温州支行公布的"温州民间借贷市场报告"资料,温州民间借贷极为活跃,近90%家庭个人和60%企业参与借贷,借贷规模高达1,100亿元人民币.连月来,温州出现严重的暴力讨债、数以十计企业老板四出"逃亡",更传出有银行人员涉嫌诈骗挟款逃走,金融秩序隐隐然有失控之势.

由于高利贷年利率动辄逾50%,经营获利丰厚,既吸引了个人资金,也有不少上市公司资金、海外游资,甚至部分银行贷款等资金参与,令这些"地下金融"借贷风险的牵连性,可能比想像中还严重.可以说,在央行紧缩政策、中国加强楼市调控形势下,不仅突显了中小企融资艰难和资金链断裂风险,也可能令一些发展商被迫出售库存楼宇偿还高利贷,令风险外溢加剧,且有蔓延至银行体系之虞.

如今民营中小企业面对货币紧缩政策不变、人民币急速升值,利润率萎缩,势必陷入融资更艰难的恶性循环.短期来看,中央必须尽快冷却民间高利贷的危机,避免其继续升温.前天,上海中小企业圈子也有消息流传,当地出现企业资金链断裂,且事件可能涉及诈骗,反映目前市场信心相当浮动.至于放宽金融管制、规范民间金融等长期措施,恐怕远水难救近火.(A02)