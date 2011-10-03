〔港报社评〕民间高利贷风暴触发金融新风险--信报10月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
温州中小企业东主因资金链断裂,无力经营但债主临门,在绝境下出走或自尽,反映国内一场民间高利贷风暴,如今有愈演愈烈之势.这个"灰色借贷市场"活动失控"爆煲",不仅可引发大批企业倒闭,更有机会向银行体系传导,发酵出巨大的系统性金融新风险.
据人民银行温州支行公布的"温州民间借贷市场报告"资料,温州民间借贷极为活跃,近90%家庭个人和60%企业参与借贷,借贷规模高达1,100亿元人民币.连月来,温州出现严重的暴力讨债、数以十计企业老板四出"逃亡",更传出有银行人员涉嫌诈骗挟款逃走,金融秩序隐隐然有失控之势.
由于高利贷年利率动辄逾50%,经营获利丰厚,既吸引了个人资金,也有不少上市公司资金、海外游资,甚至部分银行贷款等资金参与,令这些"地下金融"借贷风险的牵连性,可能比想像中还严重.可以说,在央行紧缩政策、中国加强楼市调控形势下,不仅突显了中小企融资艰难和资金链断裂风险,也可能令一些发展商被迫出售库存楼宇偿还高利贷,令风险外溢加剧,且有蔓延至银行体系之虞.
如今民营中小企业面对货币紧缩政策不变、人民币急速升值,利润率萎缩,势必陷入融资更艰难的恶性循环.短期来看,中央必须尽快冷却民间高利贷的危机,避免其继续升温.前天,上海中小企业圈子也有消息流传,当地出现企业资金链断裂,且事件可能涉及诈骗,反映目前市场信心相当浮动.至于放宽金融管制、规范民间金融等长期措施,恐怕远水难救近火.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。