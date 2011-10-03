〔港报社评〕交接遇风云"施政报告"要够稳--星岛日报10月3日

今个月,香港特首曾荫权就会发表任内最後一份"施政报告",报告除了会就贫富悬殊、房屋政策和人口老化等大问题有所论述外,另一项重要工作,就是为特首顺利交接做好准备.明年香港回归将会踏入第15年,也是第四任特首上任的时候,同时也是首次有特首任满,进行工作移交,故此曾荫权把工作移交给下任特首,将有示范作用,作为任内最後一份"施政报告",理应扮演重要角色.

经过97金融风暴一役,港府上了一课,加上港府班子换届,人事尽量维持少变,减低了过渡期出错的机会.今次政务司司长唐英年为考虑参选特首请辞,问责班子部分官员提出改动,假如这批人选在下届留任,将有助减少人事变动,减少新政府风险.

港府换届另一个风险,是政策出现不明朗因素.1997年特区政府成立,在房策问题上作出重大改变.回归前,中英长期依照每年批地不多于50公顷的限制运作,直至1997前後才大增供应,结果令到楼市失衡,资产价格持续滑落,令社会元气大伤.同样,香港目前同样面对很多不明朗因素,美欧近年一直受债务危机困扰,当前还出现再度衰退的威胁,另外,中国持续进行宏观调控,外资开始纷纷唱淡大陆前景.

曾特首在回归前後,已经担任政府要职,施政经验之丰,可说鲜有人能及,他事先张扬要防止交接期的金融不稳,相信必是有所体会.面对全球经济风云变幻,来年各国同样出现大大小小的选举,今年的"施政报告"除要争取完成各项民生目标外,同时必须以稳阵为先,令特首有顺利的交接.(A06)