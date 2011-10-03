〔港报社评〕电视台人才战有利竞争,打破垄断推动创意产业--明报10月3日

香港最快本月便会揭晓会否出现新免费电视台,最近更掀起所谓挖角潮.香港的免费电视业多年来因一台独大而形同垄断,制作新意欠奉,以严苛的合约绑死艺人,若有新电视台加入竞争,争夺人才,是好的变化.若能打破垄断,刺激电视制作多元化,将有助本地创意工业的发展.

广管局完成了审批3间机构(城市电讯、电讯盈科、有线电视)的免费电视牌照申请,最快本月揭盅.城市电讯的王维基表示,已撬走无线一些曾制作王牌剧集的编审、导演及监制,又透露计划以每集100 万港元的成本拍剧,比无线目前的制作费高一倍,艺人也成为挖角对象.不少娱乐事业兴盛的国家或地区,其艺人合约制度也较香港自由,例如韩国,近年电视剧及流行音乐大受欢迎,艺人多从属于经理人公司,可到不同电视台亮相,而非由单一电视台包揽.

中国近年也涌现高质素的电视剧, 例如"蜗居",讲述中国人因房价太贵而面对种种生活及家庭困难,切中时弊,不回避敏感社会议题,大获好评.这种"擦边球"式的剧本得以面世,一个重要原因就是中国电视制作还未被完全垄断,制作人员还有选择空间,才会出现这类题材.

开放竞争虽非万应灵丹,但是"不够开放"却是香港免费电视业缺乏创意的一个重要原因,因此,新电视台的出现将是一个契机,可为行业注入生机.广管局更应藉新竞争者出现,与业界商讨,在合约制度上促使艺人及制作人员有较大的自由度,为业界增添活力.(A03)