〔港报社评〕外围形势逆转,港须及早筹谋--文汇报10月3日

财政司司长曾俊华在网志撰文指出,金融海啸出现另一波的风险正与日俱增,故香港必须时刻保持高度的危机意识,做好准备应对外围可能出现的巨大冲击.财爷的预警显然是有的放矢.香港社会既要看到香港拥有背靠中国的优势,更要看到香港不仅经济体积小,而且是对外不设防的自由港,遭受外来冲击的风险越来越高.当局必须及早筹谋,一方面注意释除楼市泡沫,加筑金融防火墙.另方面加快新兴产业发展,抓紧落实中央挺港措施,推出支援中小企措施,以应对未来的金融动荡.

香港经济表面亮丽,劳工市场不断扩张,基层市民收入受惠于最低工资推行得到提升,但外围形势却在不断转坏.欧美债务危机仍未见曙光,环球股市大幅下挫,资金纷纷由新兴市场回流美国,引发环球金融市场大幅波动.香港目前已开始感受到外围形势逆转的冲击,其中进出口贸易更是重灾区,欧美经济持续不振,拖累香港出口货值增幅已由今年首季的25%大幅放缓至6、7和8月的低于10%.同时,港股也跟随环球股市急挫,第三季度大跌4,805点,跌幅达21.46%.股市下滑将影响香港的财富效应,令内部消费变为疲弱.未来香港可能出现进出口及消费两大增长引擎齐挫的局面.

在新一轮经济危机中,楼市将成为香港经济的最大风险,尤其是近年在资金流入及低息环境下,楼市已积聚了不少泡沫,倘若危机袭至,资金流走,随时会导致泡沫爆破,重蹈亚洲金融风暴时楼市骨牌式崩塌的覆辙.因此,当局必须因应情况调整楼市政策,不宜一本通书读到老,务求确保楼市能够软着陆,减轻对实体经济的冲击.当局更要紧密留意金融体系的稳健性,加强银行放贷的压力测试,有备无患.在实体经济方面,当局应加快六大优势产业发展,完善目前的产业结构,积极配合“十二五”规划,抓紧落实中央的各项挺港措施,为经济注入活水.唯有保持经济动力,才是应对危机的最有效方法.(A03)