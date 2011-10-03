〔中国金融〕超基准利率四倍以上为高利贷,超出部分不受法律保护--温州政府

路透香港10月3日电---中国温州政府近日出手对高利贷进行整冶,认定民间借贷约定利率超出银行同期同档次贷款基准利率四倍的属于高利贷,而超出部分不受法律保护.

温州近来频发的因高息借贷、资金链断裂,多家当地企业主"欠款跑路"的系列事件,引发投资者中国经济的担忧.新华社此前报导称,在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃.上半年累计发生民间借贷485.5亿元,民间借贷利息疯涨至0.03-0.05元,个别甚至高达0.1元.由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.[ID:nCN1998385]

政府下发的通知,存在高利贷情形的,借贷双方应当及时通过协商等途径,调整约定利率至合法范围以内,以免因高利贷行为而承担法律责任.

需对约定利率超出法定范围,债务人可以不支付超出部分利息.

该文件同时指出,将依法保护约定利率在银行基准利率四倍以内的正常民间借贷,未经债权人同意,任何人不得拒绝履行借款债务或随意要求降低约定利率.

目前中国一年期贷款的基准利率为6.56%.以该通知内容计算,若民间借贷的年息超过26.24%,则定性为高利贷.(完)

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