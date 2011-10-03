〔港报财经评论〕狙击中港经济敏感股主导--信报10月1日

狙击中港经济敏感股主导 /陆文

近月市场传出一套唱衰中国的阴谋论,针对全球经济增长大幅放缓及有双底衰退之虞下,中国经济实难维持高达9%的每年增长,否则,中国崛起直逼美国只是时间问题.目前中国内地因收紧银行贷款引发的地方融资及企业缺钱,甚至在高利贷活动成主流下,却出现温州有”跑路潮”.据彭博调查,过半被访者认为中国房产泡沫及通胀高企,在出口放缓下,未来五年经济增长将下降一半.加上今年民企爆煲及账目问题,令欧美基金由过往炒中国热,转为沽之後快,近期各大行及相关海外传媒正纷纷针对内银、内房及中国相关股份大幅调低目标和评级,沽空活动明显增加.

这股唱淡中国潮事缘不少欧美”股神”亦在中资企业投资失利,民企股的祸害难消,人民币亦有被迫升值的压力,均使踏入第四季初中资股会持续成攻击对象,特别是中国内地国庆休市及黄金周内,容易构成外资肆意狙击中资股.昨天内银股全线下跌,农行(1288.HK)跌8.5%、民生银行(1988.HK)跌7.7%、招行(3968.HK)跌7.1%,内银集资下,股本回报不断下跌,目前的调整是後遗症,加上未来拨呆坏账疑虑被不断扩大下,沽空情况严重,且看人行与中国政府如何回应.内房股的”金九银十”热情不再,面对资金周转及财务压力下,更成为外资减持对象.

昨天另一个被洗仓板块来自濠赌股,一方面市场预期9月份博彩收入增幅将放缓,近月中国内地资金紧绌及频频有跑路潮活动,直接影响10月黄金周澳门传统旺季的表现,温州传出走有关人士在澳门被押返中国内地,均影响投资情绪,加上目前市盈率在双位数者以濠赌股最多,年内累积升幅亦属最高,遂成为获利沽货对象,昨天永利澳门(1128.HK)跌16.9%、金沙(1928.HK)跌14.1%、银河娱乐(0027.HK)跌13.3%、新濠(0200.HK)跌13%.其馀涉及黄金周消费的珠宝、家电及汽车股均持续受压,以华晨(1114.HK)跌13.5%、英皇珠宝(0887.HK)跌15.9%、六福(0590.HK)跌11.6%,家电股中以国美(0493.HK)与母公司组物业相关公司被视为不务正业,被沽低21.8%,但投资者要留意有关物业发展模式详情待公布,短期沽售似有大户引君入甕之嫌.看来今个黄金周不太暖呢.(B06)

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欧罗或在一片看淡声中转强 /苏子

去年最後一个交易天,欧罗兑美元在1.3365水平收市.今年1月上旬後,欧罗兑美元曾自上述的收市水平急挫至1.30心理关口以下,并于1月10日见了1.2870的全年低位,之後便展开强而有力的上升浪,而此升浪一直持续至今年5月4日,当汇价触及1.4940高位後才见顶回落,期间欧罗兑美元上升了2,070点子或16%.留意欧罗兑美元这一段强而有力的上升浪,是在欧债危机再度恶化,以及市场情绪大多看淡欧罗汇价後市的大环境下出现的,结果使到不少看淡者均出现损失的惨况.而汇价在上述高位见顶後,主要在1.40-1.47间争持了四个月时间,基本上全无方向可言.最後欧罗兑美元于上月8日,正式跌破200天SMA的1.4022关键支持及1.40心理关口收市後,才能出现较为明显的趋势,但破位後的跌幅却不算多.

欧罗兑美元于本周初再次跌破上月12日的1.3493低位,以及上周四的1.3382低位後,并未能顺势向下考验今年1月17日的1.3242低位,反而在触及1.3360低位後便迅即止跌回升,并且重返上月12日的1.3493低位以上波动及收市,走势显得反覆非常,并不像会向下出现大型单边跌市.而欧罗兑美元正式跌破200天SMA支持及1.40心理关口後,只是多跌大约600多点子而已,连700点子也没有,如此跌幅,肯定令到一众看淡欧罗兑美元的投资者大感失望.

而最令众多看淡欧罗兑美元者感到失望的是,欧罗兑美元怎可能在欧债危机已被市场炒至翻天覆地下,上述的1.3360低位竟然仍可以较今年1.2870低位为高,汇价只是抹去今年以来的升幅,但跌至去年的收市价附近便可再次回稳过来.目前有一个怪现象,便是市场情绪愈是看淡欧罗兑美元,但偏偏汇价却一直不肯向下展开一段较长时间的单边跌市.欧罗兑美元如此令到一众看淡者大感失望的表现,令人担心汇价稍後若仍跌不下去,将会再次在市场一片看淡声中逐步转强过来.

欧罗兑美元自上月15日开始一直沿着10天SMA阻力往下寻底,期间偶有突破10天SMA阻力,但很快便得而复失,一直未能成功企稳之上收市.因此,目前10天SMA可以视作欧罗兑美元的短期重要好淡分水岭,若稍後成功突破收市後的翌日,欧罗兑美元可以一举升越上月21日所造的1.3798重要高位阻力,那便要提防汇价将继续上升,并挑战1.40心理关口及200天SMA的1.4055阻力.短线而言,欧罗兑美元若乏力升越10天SMA,并在1.3470支持以下收市,才有望继续下挫,即看淡者的赢面才会上升.(B08)