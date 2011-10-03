〔港报财经评论〕哀哉第三季,今季未乐观--经济日报10月1日

哀哉第三季,今季未乐观 /余少文

国指今年已下跌3,775点或30%,首季显着造好,但第二、三季开始下跌,连跌两季後合共跌4,398点,尤其第三季跌得最伤,第三季首日上升後便开始下滑,全季跌3,659点或29%,是2008年首季跌4,041点以来最大跌幅的一季.今年首三季截至昨日止,主板H股只有中国电信(0728.HK)、中海化学(3983.HK)、青岛啤酒(0168.HK)和中国石化(0386.HK)仍有升幅.升幅最厉害是中电信涨22%,其受惠业务回升以及引入苹果iPhone概念支持.可惜踏入第三季,全部国企都录得跌幅,强如中电信和中石化也要跌2%,可以用悲惨来形容第三季国企表现..

过去四年的第四季表现,升跌各半,难以从历史数据作预测.实际上,欧债危机似乎好转,美国经济又好似没有预期般差,但港股一向是环球大户提款机,加上欧债问题过去一年都是时好时坏,根本未有实际解决办法,故未来一季仍然容易被大户用作造淡的藉口,为港股以至中资股带来不明朗因素.至于大靠山中国,经济开始下滑,货币政策紧缩令中国内地股市一潭死水,加上民间放贷市场响起警号,也为第四季中国内地经济带来不稳定因素,又会影响中资股.

其实,仍然对内银股有憧憬,昨日虽被洗仓,主要是因为第三季存款可能出现20年来首次下降,因为7月和8月存款只增加275亿元人民币,四大银行在9月上半月存款减少4,200亿元人民币,除非下半月出现存款急增,否则第三季存款下降已成定局,将会对内银股未来信贷增长带来影响,下半年盈利或受影响,股价再跌并不出奇.虽然利淡消息此起彼落,但牛市往往是在市场最悲观时形成和出现,而外资普遍预期国指今年底至明年第三季目标由12,700点至13,400点不等.希望外资今次估得准.只是第四季方向难测,不排除现金流充裕的电讯股会继续成为资金避难所,但也要小心会成为最後被洗仓的中资股板块.故此,即使被投资者闹仍然撑内银股,建设银行(0939.HK)、工商银行(1398.HK)和中国银行(3988.HK)未来盈利和股息即使较去年下跌50%,预测息率料也有2.5厘至3.7厘,预测PE仍有10倍至14倍,只是认为不会出现这麽恶劣状况.(010)