〔中国经济〕温州行业协会倡议企业克服困难,实现经济转型发展

路透香港10月3日电---中国温州行业协会于"十一"国庆日发出倡议书,呼吁该市企业要坚定信心,克服当前的困难和问题,实现温州经济的转型发展.

协会也坦言,由于受国际宏观经济形势的影响,部分中小企业生产经营运行困难加大,个别企业因盲目扩张规模、借贷高利资金等原因出现资金链断裂和企业主出走的现象,在社会上造成一定的负面影响.