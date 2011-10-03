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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 09:26 BJT

〔中国经济〕温州行业协会倡议企业克服困难,实现经济转型发展

路透香港10月3日电---中国温州行业协会于"十一"国庆日发出倡议书,呼吁该市企业要坚定信心,克服当前的困难和问题,实现温州经济的转型发展.

协会也坦言,由于受国际宏观经济形势的影响,部分中小企业生产经营运行困难加大,个别企业因盲目扩张规模、借贷高利资金等原因出现资金链断裂和企业主出走的现象,在社会上造成一定的负面影响.

联名发出这份倡议书的企业名单包括温州市鞋革行业协会、箱包行业协会、电气行业协会等34个行业协会.

"要依法处理企业存在的问题和纠纷,绝不恶意欠薪,绝不抽逃资金,绝不欺诈经营,绝不逃避责任",协会表示.

中国温州政府近日出手对高利贷进行整冶,认定民间借贷约定利率超出银行同期同档次贷款基准利率四倍的属于高利贷,而超出部分不受法律保护.[ID:nCH0081289] (完)

--发稿 毕晓雯 ;审校 杨淑祯

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