〔中国经济〕温州行业协会倡议企业克服困难,实现经济转型发展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月3日电---中国温州行业协会于"十一"国庆日发出倡议书,呼吁该市企业要坚定信心,克服当前的困难和问题,实现温州经济的转型发展.
协会也坦言,由于受国际宏观经济形势的影响,部分中小企业生产经营运行困难加大,个别企业因盲目扩张规模、借贷高利资金等原因出现资金链断裂和企业主出走的现象,在社会上造成一定的负面影响.
联名发出这份倡议书的企业名单包括温州市鞋革行业协会、箱包行业协会、电气行业协会等34个行业协会.
"要依法处理企业存在的问题和纠纷,绝不恶意欠薪,绝不抽逃资金,绝不欺诈经营,绝不逃避责任",协会表示.
中国温州政府近日出手对高利贷进行整冶,认定民间借贷约定利率超出银行同期同档次贷款基准利率四倍的属于高利贷,而超出部分不受法律保护.[ID:nCH0081289] (完)
--发稿 毕晓雯 ;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。