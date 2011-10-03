〔香港个股〕国美电器暂停成立物业合资企业,股价早盘逆市上涨

路透香港10月3日电---中国第二大家电用品分销商--国美电器(0493.HK)周一称,考虑到物业合营企业项下潜在物业项目进行时间及执行及目前市况,决定暂停成立该合资企业.

国美原计划透过成立物业合营企业,与北京鹏润、北京国美优势互补,在中国二三线城市创造并获取更多优质门店资源,及进行仓储物流基地的开发建设,以减低整体运营成本.

"公司将综合多种因素重新评估该计划,并继续研究在二三线城市获得有优势门店及仓储资源之令各方满意的方案."国美称.

该公司股份过去两个交易日累计下跌逾30%至两年低位.但在宣布暂停成立合资企业後,周一开盘逆市上涨3.83%;恒生指数.HSI则开跌2.35%(完)

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