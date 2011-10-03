〔香港经济〕欧美不景气拖累出口放缓,明显影响今年经济增长--财政司司长

路透香港10月3日电---香港财政司司长曾俊华指出,欧美经济问题导致香港出口增幅大幅放缓,已明显影响香港今年的经济增长;政府会密切留意外围势变化,在有需要时采取有力的措施,应对突如其来的冲击.

曾俊华在其个人网志(here)撰文称,目前欧洲经济情况最令人担忧,而深受结构性问题困扰的美国经济形势亦不容乐观.虽然香港经济基调良好,并连续个季度录得高于趋势的经济增长.然而,倘若欧美经济一旦逆转,香港作为细小而开放的经济体,必然会受到巨大的打击.

他称,香港出口货值年增幅已由今年首季的25%大幅放缓至6-8月的低于10%.香港贸发局的调查亦显示,港商对出口短期前景的看法转趋负面.

"出口的减幅亦已明显地影响香港今年的经济增长,大家可以感受到外围经济不稳已逐渐影响本港."曾俊华称.

香港第二季本地生产总值(GDP)按年增长放缓至5.1%,按季下跌0.5%.政府预期2011年的GDP增长为5-6%.[ID:nCH0073211]香港8月份出口值增长减弱至6.8%.[ID:nCH0080391]

他表示,要密切留意欧洲债务问题进一步恶化对全球经济金融体系所带来的冲击,确保金融体系的稳健性是至为重要.由于香港银行和金融体系一向稳健,资金亦充裕,具有抵御外来冲击的能力.

"我们有信心,即使面对重大冲击,香港都有能力应付."曾俊华建议巿民和投资者也要提高风险意识.政府会密切留意全球经济和金融市场的变化,并作好准备,在有需要时,采取适时有力的措施,以应对外围突如其来的冲击.(完)