〔离岸人民币〕香港金管局称第四季度跨境贸易结算平盘净额不超80亿元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月3日电---香港金管局周一称,第四季度需要到上海兑换窗口平盘的金额可能较之前几个季度有所增加,不过估计购售的净额大致不会超过80亿元人民币.
金管局发言人在回应路透的查询时作出上述表示.
"上海的兑换窗口是一个辅助性而不是主要的人民币贸易结算的兑换来源.香港的离岸人民币市场能够以自身的人民币资金去应付企业的支付需求,而不需要太过依赖上海的在岸的贸易结算兑换窗口."金管局发言人称.
清算行中银香港(2388.HK)上周五暂停为参加行提供贸易项下人民币买入方向兑换平盘服务,但清算行向参加行出售人民币继续运作,个人业务平盘亦不受影响.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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